El tránsito vehicular volvió a ser cortado en la Circunvalación, luego de que esta mañana se registraran cuatro accidentes diferentes -uno de ellos involucró a cuatro vehículos-, uno de los cuales resultó fatal para un motociclista que fue atropellado por un camión.





En esa misma zona alrededor de las 11.30, un camión atropelló a una camioneta Ford F 100 y a partir de allí colisionaron un taxi, un Honda -que era conducido por un ciudadano uruguayo que había llegado a Rosario para pasar unos días de descanso-, un Volkswagen Suran y otros dos vehículos.





choque en cadena





Como consecuencia de los choques, cuatro personas fueron sufrieron heridas de diversa consideración y fueron atendidas por personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que se hizo presente en el lugar.

circunvalacion03.jpg Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

Una de las médicas que atendió a los heridos contó: "Nosotros asistimos a cuatro pacientes en total, tres con traumatismos menores, y estamos tratando a uno de 76 años con un traumatismo cerrado de hombro. Lo vamos a controlar porque tendría una fractura de húmero. Hubo un móvil anterior que se llevó a otro paciente, pero no tengo mayor información sobre esa persona".

Uno de los choferes involucrados en el accidente indicó que "había un corte de acá para adelante", y agregó: "Yo era el primero en la fila, adelante mío había un camión y de repente se empezaron a escuchar golpes. Cuando bajé vi todo el panorama para atrás y era un desastre".

circunvalacion04.jpg Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

"Para adelante estaba la policía y me parece que estaba habilitada media calzada", añadió en declaraciones a Canal 5, y agregó: "Sin duda que el camión, que es más alto, debería haber visto más que cualquiera. Yo soy de Uruguay, estoy con mi familia de vacaciones y ellos están en un hotel. Yo volvía de ver a un amigo y me encuentro con esto. Por suerte no me pasó nada".

circunvalacion01.jpg Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital