Un mayorista que se animó a "su" carnicería

Cobijados debajo del funcionamiento del Mercado del Patio, surgen cada vez más experiencias positivas que impulsan el crecimiento de esta apuesta urbana. Por ejemplo, Raúl Elías tiene 51 años, y desde hace 25 tiene la representación de frigoríficos y se dedica a la venta por mayor de carnes con puestos en el Mercado de Concentración de Fisherton y en el de Productores. Pero cuando hace un año y medio se enteró del proyecto del Mercado del Patio, puso manos a la obra y se animó a probar con un local de venta directa al público. A casi seis meses de la inauguración, asegura que la experiencia es "increíble" y confía en que próximamente el paseo "va a estallar" de gente.

"Cuando salió la propuesta del Mercado del Patio, me interesó aprovechar esa relación que yo tengo con los frigoríficos para poder saltar un eslabón de la cadena y abrir un negocio minorista con un precio diferencial", contó. El Corral no es sólo una carnicería que ofrece carnes de exportación a precio diferencial, tiene también su espacio gourmet. Este hombre supo del proyecto por un dato que le acercó su mujer. "A partir de ahí me interesé, empecé a averiguar qué necesitaba para presentar las licitaciones", recordó. "Siempre me interesó la experiencia de los mercados porque conozco la afluencia de gente que concurre a esos lugares y vi una oportunidad de negocios. Tenía ganas de hacer algo distinto, que me renovara la energía y me devolviera al público".