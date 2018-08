¿Qué pasa que está la radio encendida, qué pasa? es una pregunta que intriga, que impulsa a buscar una respuesta, aunque es cierto que tiene cierto tono vintage, ante los tiempos que corren. Esa pregunta es el título de un libro que es el producto de una investigación realizada por un equipo de docentes de la Escuela de Comunicación Social y que se basó en un centenar de entrevista que alumnos, durante años, realizaron a sus abuelos o adultos mayores.

Lejos del típico libro académico, la publicación llama la atención por distintas cuestiones. No tiene autores, al menos no tiene firmas que así lo sostengan. Pero, claro, tiene centenares de voces que "lo hablan". Y si bien compila gran cantidad de testimonios, la forma en que fue editado invita a la lectura. Es un libro para escuchar, podría decirse, porque se tienen en cuenta los tonos, los matices, las historias tal cual fueron contadas. También juega en su trama con otras voces, esta vez sí académicas, como las de Roland Barthes, Slavoj Zizek, Pierre Bordieu o Paul Ricoeur, por citar sólo algunos, que aparecen mezcladas con las voces de las entrevistas. Son como citas sutiles, casi como si comentaran sobre los diálogos.

El libro fue antes una idea ligada al ámbito docente. Andrea Calamari era jefa de trabajos prácticos en la cátedra de Producción Radiofónica y fue una pregunta, o mejor dicho la respuesta a esa pregunta la que disparó el comienzo. "Hablando con los chicos de cómo era la radio se me ocurrió preguntarles: «¿Cuándo se creen que empezó la radio como tecnología?». Primero hubo un profundo silencio y después uno arriesgó: «¿La Edad Media?». Obvio que les aclaré que no, que era más actual y les comenté «de hecho sus abuelos fueron testigos de los comienzos de la radio». Entonces se me ocurrió pedirles que vayan a conversar con sus abuelos y eso con los años terminó siendo un trabajo práctico que me gustó porque generaba las conversaciones con sus abuelos y conversaciones en clase", dice Calamari en diálogo con La Capital.

Pasaron los años y las pilas de cassettes y CDS se acumularon. "A la cátedra se sumaron Valeria Miyar y también Clara López Verrilli y tras la pregunta de qué podíamos hacer con todas las entrevistas pensamos abordar ese universo desde lo académico", recuerda Calamari. Y así lo intentaron. Primero fue un proyecto de investigación, donde intentaron "ordenar" ese universo de voces. Buscaron la posibilidad de establecer categorías. El resultado no las convenció. Las voces, las historias eran más que eso. Había que trabajar de otro modo.

Es que "el objeto de estudio" era una materia sensible, sobre la que era difícil buscar la categoría de verdad. Las investigadoras trabajaban sobre la memoria y el olvido. Y no sólo ya de la radio sino de la vida cotidiana, de las prácticas culturales y sociales de un momento.

Entonces decidieron cambiar el rumbo, transcribieron las entrevistas y luego pensaron en un libro. En el medio idearon una muestra que se expuso en el Museo de la Ciudad.

Mientras, compusieron un libro casi de manera artesanal. Dice Clara: "Cortábamos y pegábamos y Valeria empezó a hacer las ilustraciones". Después eso tomó forma de maquetación y finalmente se convirtió en el libro que presentarán en pocos días (ver aparte). Un libro que funciona como un texto de consulta pero también como un lugar de encuentro.

Por eso Calamari destaca que en el libro "vamos a pensar en nada. Vamos a escuchar, leyendo, ciertos ecos, vamos a dejarnos llevar", por eso el libro no oculta su carácter de montaje e invita a nuevos relatos. Como la radio.

Presentación

El libro ¿Qué pasa que no está la radio encendida, qué pasa? se presentará el miércoles, a las 18.30, en el Centro de Expresiones Contemporáneas. Durante la presentación, a cargo del miembros del equipo de investigación, se podrán escuchar fragmentos de los testimonios, radioteatros y jingles.

El libro es de distribución gratuita gracias al auspicio de la Subsecretaría de Industrias Culturales y Creativas de la Municipalidad de Rosario y de la Universidad Nacional de Rosario.

Quienes estén interesados en acceder a la publicación pueden comunicarse al correo labsounr@hotmail.com.

L.S.