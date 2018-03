Un joven ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga

Un joven de 19 años que se trasladaba en bicicleta fue atropellado por un auto cuyo conductor se dio a la fuga tras el siniestro. Tras el hecho, que se produjo en las inmediaciones de la Usina Sorrento, de barrio Alberdi, la víctima atendida y trasladada al Hospital Alberdi y se encuentra fuera de peligro pese a que sufrió contusiones y golpes en la cabeza.





"No me acuerdo mucho. Lo primero que recuerdo es que me estaba sentando en el pavimento y miraba si tenía o no la piernas, y que me salió sangre de la cabeza", contó Maximiliano.

Además, el joven le envió un mensaje al conductor quien, según algunos testimonios, manejaba un auto marca Toyota de color blanco. "Que se haga cargo. Tiene que ser consciente de lo que hace. Si me golpeaba la cabeza el accidente podría haber sido peor", manifestó.





Por su parte, el director del Hospital Alberdi, Ariel Mazza, aseveró que el paciente sufrió "un traumatismo encefalocraneano sin perdida de conocimiento con una herida cortante superficial que fue suturada. Esta bien, estable".

Y agregó: "Esperemos que evolucione y sea dado de alta. Se le hicieron exámenes radiograficos de columna cervical y de cráneo que no arrojaron lesiones".