Un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Fundación Libertad reveló que la inversión en obra pública en Santa Fe en 2018 alcanzó un promedio de 10,5 por ciento del total de gastos, cifra considerablemente menor a la de una década atrás, cuando fue del 15,1 por ciento. Así y todo, la provincia ocupa el puesto número 8 en el ranking de las 10 que mayor inversión real directa destinaron a este rubro durante el año pasado.

La inversión real directa (IRD) de las ejecuciones presupuestarias provinciales incluye nuevas obras de infraestructura y la compra de bienes de capital destinado a aumentar o reponer el patrimonio de bienes del estado.

Según destaca el informe, para el período 2008?2018 el mínimo valor en esta inversión en Santa Fe se registró en el año 2016, cuando fue del 10,2 por ciento, en tanto el máximo se obtuvo en el 2011, con una representación de la obra pública dentro del presupuesto del 15,2 por ciento.

"A pesar de los altibajos que se vieron durante la última década, se ve una clara tendencia hacia la baja, siendo la disminución del período, siempre considerando el promedio como referencia, de 4,6 puntos porcentuales", indica el estudio.

El trabajo pone de relieve que "la obra pública es de vital importancia para el desarrollo económico y social de una determinada región". Sin embargo, puntualiza que "en nuestro país la falta de inversión en infraestructura y la baja calidad de la existente, se han convertido en una verdadera limitante para el crecimiento".

Además, pone de relieve que en materia de inversión en obra pública, en el país hay grandes disparidades. Y como muestra, puntualiza que "en Santiago del Estero, esta partida representó el 24 por ciento del total de sus erogaciones, mientras que en Santa Cruz alcanzó tan solo el 2,8 por ciento".

El ranking

De acuerdo al estudio, el año pasado Santa Fe se ubicó dentro de las diez provincias que mayor porcentaje de su presupuesto destinaron a la inversión en obra pública (ver infografía). Un ranking que fue encabezado por Santiago del Estero y en el que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), el mayor conglomerado urbano del país, quedó tercero.

En tal sentido, el estudio destaca que "las brechas entre provincias son significativas. Solo basta ver que la proporción erogada por Santiago del Estero es 8,6 veces más elevada que la de Santa Cruz", puntualiza.

No obstante, a la hora de tomar en cuenta las erogaciones per cápita, es decir, lo que cada jurisdicción destina de sus recursos a infraestructura en relación a la cantidad de habitantes que tiene la misma, Caba no queda tan mal parada.

En efecto, el informe señala que el promedio provincial en las erogaciones per cápita es de $6.960 para el ejercicio 2018, siendo la Caba la que se ubica en primer lugar con una IRD pública de $15.387, mientras que en el otro extremo se encuentra la provincia de Buenos Aires con una IRD de $1.231 por habitante.

Así, se señala que estos datos "no hacen más que demostrar las grandes disparidades que hay entre provincias, incluso entre aquellas de similares características. Por ejemplo, se puede citar el caso de Misiones, en el que la IRD ejecutada en 2018 fue de $7.049 por habitante, 2,1 veces mayor que la de Entre Ríos ($3.312 per cápita) o el caso de Neuquén, donde la IRD per cápita fue 2,5 veces superior a la de Chubut ($ 3.203)", puntualiza.

Sueldos

El informe elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Fundación Libertad reveló además que la inversión real directa en obra pública “tiene una exigua participación dentro de los presupuestos provinciales. Esto contrasta muy bien cuando se advierte que, en promedio, los distritos del interior del país destinan casi el 50% de su presupuesto a gastos en personal”, se subrayó.