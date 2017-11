Una inusual tormenta de polvo azotó a la ciudad, la región y gran parte del centro del país. El potente temporal, con ráfagas de viento que llegaron a los 91 kilómetros por hora, se desató a media tarde tras una jornada agobiante con una temperatura máxima de 38º6, a las 14. Por la intensidad del fenómeno, Defensa Civil recibió más de cien denuncias por árboles, ramas, columnas y objetos caídos en la vía pública. El efecto más fuerte se notó en las rutas de la región donde la visibilidad se redujo notablemente, se registraron accidentes en cadena en varios enlaces, con al menos dos víctimas fatales y tres heridos tras lo cual las autoridades resolvieron cerrar algunos caminos.

La jornada de ayer ya había arrancado de manera agobiante. A primera hora, la temperatura superaba los 20 grados y el aire de la ciudad se tornaba irrespirable.

El calor no cedió y pasado el mediodía la temperatura real se acercaba a los 40 a mediados de noviembre. A esa hora, el Servicio Metereológico emitía un informe especial con advertencia por probables vientos intensos y tormentas fuertes.

La tormenta no llegó, pero el viento sopló fortísimo. "A las 16.30 se registraron ráfagas de 91 kilómetros por hora", precisó a LaCapital el subdirector de Defensa Civil municipal, Gonzalo Ratner.

El funcionario detalló que la central de emergencias de la Intendencia había recibido más de cien reclamos por diversos incidentes. "Se denunciaron 75 árboles caídos, unas 15 columnas cedidas y unas 20 voladuras de diversos objetos, entre chapas, vidrios y pedazos de techo", agregó.

Al poco tiempo, las redes sociales se inundaron de fotos y videos impactantes con las secuelas por el avance del viento. Así, se pudo ver un auto que quedó aplastado al ser impactado por una mampara que se le cayó encima en Córdoba al 2300.

Otro caso que se viralizó fue el de una planta que terminó cayendo sobre un Peugeot 206 en Ovidio Lagos y Milán. Y otro árbol caído sobre un auto en Zeballos y Necochea.

También en barrio Martin los vecinos de un edificio que da al sur padecieron la rotura de los vidrios de la fachada. De milagro ningún transeúnte resulto herido por ese desprendimiento.

Ratner remarcó que "la ciudad vivió en los últimos tiempos tormentas mucho más severas, pero la de hoy (por ayer) tuvo la particularidad de un temporal de viento sin lluvia, con mucho polvo afectando la visibilidad en la ciudad y las rutas de la región".

En ese sentido, el funcionario destacó que "mucha gente no le prestó el cuidado que ameritaba esta situación. Al no caer lluvia, las personas se mantuvieron en la calle, no volvieron a sus hogares o al trabajo y eso era muy peligroso".

"Lo que más daño genera —continuó— en las tormentas no es el agua, sino el impacto de objetos, los cables, las ramas, los cortocircuitos y, como no había un diluvio sobre la ciudad, para muchos parecía que no pasaba nada".

Por esa razón, Ratner recomendó a la población que, ante situaciones similares, se mantenga en un lugar seguro y cerrado hasta que finalice el fenómeno, salir a la calle sólo si es necesario y movilizarse en auto a baja velocidad.

En simultáneo, numerosos clientes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) reportaron diversos cortes de luz en distintas zonas de Rosario. Y muchos semáforos dejaron de funcionar durante varias horas.

En paralelo, el secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, confirmaba la caída de cartelería en la ruta A012, y muchos árboles y postes desplomados en la región", tras lo cual pidió "no salir a la ruta y quedarse en sus domicilios".

Al caer la tarde, las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas, mientras que otras tres resultaron heridas en rutas cercanas a Rosario (ver sección La Región).

secuela. Una mampara impactó sobre un vehículo en Córdoba al 2300.