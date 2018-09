Un incendio en una cochera céntrica generó susto y pánico en la zona y también entre los propietarios de los vehículos que guardan en el lugar, donde hay tres subsuelos y alrededor de 60 autos en total. La cochera está a unos 50 metros de una estación de servicio.

De acuerdo a lo que informó personal de bomberos que trabajó en el lugar, el fuego se habría originado por el cortocircuito en una heladera y un freezer que hay en el segundo subsuelo. Eso hizo que el fuego se propagara a un Fiat Palio que estaba cerca de donde se encontraban los electrodomésticos.

Por fortuna, el auto estaba en un sector alejado del resto de los vehículos, por lo que eso evitó que la situación fuese más compleja.

"El fuego comenzó por un cortocircuito en uno de los electrodomésticos que hay en el lugar y eso hizo que un auto se incendiara parcialmente", contó uno de los bomberos en diálogo con Canal 5, a la vez que adelantó que "no hubo heridos".

También recalcó que fue difícil trabajar, ya que los electrodomésticos y el vehículo estaban en un sitio reducido y "apartado de la mayoría de los autos que hay en la cochera". Descartó también daños estructurales.

"Yo dejo el auto al lado de donde hay una heladera, así que presumiblemente debe ser el mio. No sé qué guardan en esa heladera porque yo dejo el auto y me voy", contó el joven que sería el dueño del auto que resultó damnificado. "Hace dos años que dejo el auto acá y nunca tuve ningún problema", prosiguió.

Y agregó: "Aparentemente se prendió fuego la parte del costado del auto, pero hasta que no lo vea no me voy a quedar tranquilo".

Tras conocer que se había desatado el incendio, los propietarios que tienen sus vehículos en esa cochera se fueron acercando al lugar con gestos adustos y aguardaron expectantes que los bomberos les permitieran ingresar para sacar los autos y recuperar la calma.