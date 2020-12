Un incendio en barrio Martin provocó la evacuación de un edificio y pánico entre los vecinos

Los vecinos comenzaron a a salir e incluso los bomberos debieron rescatar a algunas mascotas que habían quedado atrapadas en el interior de algunos departamentos. También vecinos de edificios linderos ganaron la calle ante la gran cantidad de humo que emanaba del departamento en llamas y ante el temor de que se produjera alguna explosión.

bomberos02.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

"En ese departamento vive un chico con un amigo. De allí sacaron un gato", dijo una vecina a Telefe.

En tanto, el jefe del operativo, comisario supervisor Lomenzo, indicó a los medios que "tuvimos un incendio en el segundo piso. No tenemos el motivo de la explosión, pero afectó parte de la cocina, en forma directa el balcón y el comedor. No sabemos dónde se produjo la explosión. Recién terminamos de trabajar, ahora debe venir la gente de Siniestros, que debe hacer el peritaje. No hay personas heridas y la situación está totalmente controlada".

incendio Ayacucho 1300.mp4

Si bien en prime término el bombero se refirió a una "explosión", aclaró que el estruendo que escucharon los vecinos pudo haberse debido "a un aerosol o al estallido de vidrios. Tiene características de incendio estructural, el incendio no tiene características de una explosión. Yo para llevarle tranquilidad a la gente".

incendio.mp4