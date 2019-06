Momentos de tensión se vivieron en horas del mediodía de hoy cuando un hombre se subió a la nave central del Monumento Nacional a la Bandera para reclamar que le den un trabajo. Pese al esfuerzo de los bomberos, que intentaron convencerlo de que baje, se mantuvo en el lugar durante un largo rato, causando preocupación y temor entre los vecinos del lugar.

"Yo quiero que me den un laburo, una mano, los concejales", dijo que el muchacho, que se encaramó por sus propios medios y desde ahí lanzó su pedido. Acaso para no ser reconocido vestía un buzo, con la capucha cubriéndole la cabeza, y lentes oscuros. Amenazó con quedarse hasta tanto le entregaran un contrato de trabajo firmado.

Cuando el personal se acercó al lugar para intentar disuadirlo de su actitud, el individuo dijo "conmigo la psicológica, no, yo estuve 20 años preso y ya no quiero saber más nada, quiero trabajar, quiero que me den una ayuda. Aseguró que un concejal -a quien no identificó- le habría prometido empleo, pero que no había cumplido. Dijo llamarse Walter, tener 41 años, y querer cambiar el rumbo de su vida.