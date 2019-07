Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda del barrio Roque Sáenz Peña, en la zona sur de Rosario, luego de que una persona que padece esquizofrenia y que no habría recibido la medicación correspondiente iniciara el foco ígneo.

El hombre había quedado encerrado entre las llamas y finalmente fue rescatado por personal de bomberos.

El episodio ocurrió en un departamento de pasillo de Ayacucho al 5800, cuando el hombre que sufre de esquizofrenia se puso violento y discutió con su pareja en un brote psicótico. "Se volvió loco, se tiró al suelo, me quería pegar. Se puso muy agresivo y yo me fui", contó su novio, y añadió que "se encerró, empezó a tirar cosas y prendió fuego. Yo no sabía cómo ayudarlo, porque él tenía un brote psicótico y yo estaba aterrado".

La oficial de bomberos Patricia Escalante dijo que encontraron "una persona desnuda con un ataque de pánico", a quien rescataron sin problemas y derivaron al Sies.

Florencia, amiga de la pareja, dijo que el hombre "no tiene su medicación. Hace veinte días que lo estamos pidiendo a Iapos".

"Con la medicación está controlado psicológicamente, es una persona muy inteligente", sostuvo la mujer, y manifestó: "Hace veinte días que estamos pidiendo ayuda pero nadie nos dio una respuesta".

Si bien el hombre fue asistido por el Sies por precaución, no se reportaron heridos ni hubo daños de gravedad.