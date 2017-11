Un herido grave tras un choque entre un taxi y un auto particular

La colisión fue esta tarde en 3 de Febrero y Castellano. (Foto: vía twitter @leodelga2)



Un herido de gravedad fue el saldo del fuerte choque que protagonizaron esta tarde un auto particular y un taxi en la esquina de 3 de Febrero y Castellano, en el que el pasajero del auto de alquiler se llevó la peor parte.



"No vi bien que fue lo que pasó, pero ví al muchacho, tirado en el piso y nos acercamos para asistirlo", contó una vecina que rápidamente prestó colaboración tras el siniestro vial que fue de importancia de acuerdo a lo relatado por los vecinos.



El herido, que se llama Julián, es de la zona y tendría unos 30 años, resultó herido, aunque según la vecina no serían de gravedad.



"No ví como fue el accidente, pero como estaba tirado en el piso y parecía que estaba haciendo convulsiones, por eso nos acercamos para asistirlo", contó la mujer, quien relató que al parecer el pasajero del taxi no llevaba puesto el cinturón de seguridad, quien agregó que al parecer "está bien, pero eso lo tienen que decir los médicos".







