La desaparición de la empresa de turismo estudiantil Snow Travel a mediados del año pasado, y en plena temporada de viajes a Bariloche, sigue teniendo coletazos. Esta vez fueron los padres de una veintena de alumnos de tres escuelas de la ciudad quienes llevaron su preocupación al Concejo Municipal, donde denunciaron que, teniendo la mitad del tour pago, incluida la llamada "cuota cero", el Ministerio de Turismo de la Nación los dejó "a la deriva", afirmó ayer María José, mamá de uno de los alumnos. El argumento, según detallaron, es que, si bien esa cuota fue abonada, no fue depositada por la empresa en el fondo fiduciario que permite garantizar los contingentes ante estas situaciones. Pese a eso, la edila radical María Eugenia Schmuck aclaró que "aun así el viaje de los chicos debe ser cubierto porque lo indica la ley, como ocurrió con casos similares el año pasado". El secretario de Turismo de la provincia, Martín Bulos, también participó del encuentro y se comprometió a llevar el reclamo institucional a la Nación.

Los chicos afectados pertenecen a las escuelas Nº 78 Newell's Old Boys, la ex Técnica Nº 5 y el Normal Nº 3, que suman una veintena de alumnos quienes, en estas semanas, terminarán de cursar 4º año con la meta de ir el año próximo a Bariloche. "Empezamos a pagar en 2017, y el viaje estaba previsto para el 2019", contó María José, y detalló que ya llevan abonado poco más de 20 mil pesos, en concepto de seña, cuota cero y una decena de cuotas.

El problema es que la empresa Snow Travel entró en cesación de pagos a mediados del año pasado, dejando varados a alumnos de Rosario, pero también de otras provincias del país que tenían ya agendado su viaje a la clásica ciudad rionegrina.

La cuota cero

En el caso de los chicos que tenían que viajar en agosto pasado, la dificultad se zanjó a través de la llamada cuota cero, un aporte que hacen los padres y pasa a formar parte de un fondo fiduciario que tiene el Ministerio de Turismo de la Nación y que permite hacer frente a este tipo de situaciones, garantizando así el tour de fin de curso.

Sin embargo, la preocupación que justamente ayer los padres llevaron a los concejales fue una respuesta negativa por parte de la Nación. Contaron que, si bien abonaron ese dinero, como la empresa nunca efectivizó el depósito a la Nación, ahora el ministerio se niega a reconocerles ese beneficio.

"La ley de turismo estudiantil dice justamente en su artículo 19 que por más que la compañía no la haya depositado en el fondo fiduciario, nos tienen que reconocer el viaje básico o devolvernos el dinero", explicó Mauricio, otro de los papás, y agregó: "Acá esta el punto; la Nación no está haciendo caso a ese artículo cuando le ley está en plena vigencia".

"Eso nos deja a la deriva", abundó María José, y remarcó que "con más de 20 mil pesos ya pagados y a ocho meses de lo convenido, no tenemos posibilidad de abonar otro viaje, porque nos están pidiendo hasta 56 mil pesos, cuando nosotros teníamos contratado un viaje de entre 35 y 40 mil pesos".

Además de escuchar la situación de las familias, la concejala Schmuck fue una de las encargadas de dejar en claro la normativa y asegurar que "lo importante es que los padres hayan cumplimentado el pago de la cuota porque, más allá de que la empresa no la haya depositado, con el comprobante o recibo de haber abonado la Nación no puede decir que no".

La edila recordó que "hubo casos de la misma naturaleza planteados el año pasado y los chicos viajaron", y anticipó que "la misma garantía debe darse a los que tienen que viajar el año próximo".