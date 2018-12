Ya ha transcurrido un año desde la aprobación de las ordenanzas 9793 y 9794, impulsadas por el concejal Eduardo Toniolli, junto a voluntarios y adiestradores, para normar el funcionamiento de la institución de salud animal. Las normas, promulgadas en enero de este año por el Ejecutivo municipal, crearon un protocolo de adopción y tenencia responsable de animales, y otro relativo a su ingreso y permanencia (cuidado, paseos, alimentación, recuperación física y psicológica).

Para los que colaboran con el Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa), el balance muestra luces y sombras, con varios puntos incumplidos: "Si bien de a poco se va avanzando, estamos en un 10 por ciento", analiza Alejandra.

Desde la promulgación, señala, fueron ganando espacios: "Hoy somos consultados para las adopciones, nos reembolsan la compra de algunos elementos y se nos provee de un seguro enmarcado en la ordenanza de voluntariado social", se encarga de aclarar.

Un punto importante es que el adiestrador, que es un profesional de la conducta animal, no está contratado por el Estado sino que su sueldo lo pagan los voluntarios. Ricardo (32) es quien desarrolla esta tarea central del espacio, ya que sin ese proceso vital de reeducación es realmente difícil que un can que sufrió agresiones pueda adaptarse a volver a vivir con personas u otros animales en un nuevo hogar.

"Lo que determina si son adoptados o no, son las cuestiones conductuales. La gente que se acerca a nosotros generalmente pide que los perros a adoptar sean sociables con los miembros de la familia y con los otros animales. Y estos son animales que vienen de realidades complejas, que sufrieron la desidia o el maltrato, y el cautiverio les agrava esos traumas o les detona otros", explica.

El grupo reclama que el Estado concurse un cargo y contrate un adiestrador que trabaje cinco días a la semana con los animales.

Otro problema, como se mencionaba antes, es la superpoblación que hay en el lugar, que provoca en muchos casos que los animales no vivan en caniles adecuados, los sitios cerrados donde pasan las 24 horas del día, a excepción de los 40 minutos que salen a pasear, tres veces por semana.

Necesidades

La ordenanza indica el alojamiento en caniles proporcionales al tamaño del perro para garantizar su movilidad mínima necesaria. "Pasar el 95 por ciento del tiempo en un espacio de 1,50 metros por 0,80 es traumático, es como si a uno de nosotros lo hacen vivir encerrado en el baño de su casa", comenta Daniela (38), coordinadora de los paseadores, que reclama la remodelación de esos espacios.

También piden que todos los recursos sean comprados por el Estado. Las correas, bozales y golosinas salen del bolsillo de los voluntarios, de las donaciones o aportes solidarios de la sociedad y de las actividades de recaudación, aunque recientemente consiguieron que la institución les reembolse al menos algunos elementos.

Bianca sostiene en ese sentido que "las golosinas son esenciales para el adiestramiento. Hay perros no resocializados a los que no podés tocar, y la única manera de trabajar es con el estímulo del premio. Hoy, por un tema económico, las tenemos que dosificar", relata.

Un punto en el que tampoco se avanzó lo suficiente es la confección del registro público de adoptantes, y lo mismo sucede con el convenio con el Ministerio Público de la Acusación para que a los postulantes se les realice un chequeo de antecedentes de maltrato animal.

Las instancias de preselección y filtro de adoptantes, con entrevistas y seguimiento, se sostienen por la participación activa de los voluntarios. La idea es evitar procesos traumáticos que culminen en abandonos o devoluciones de animales a la institución.

Comprensión

"Mucha gente no está educada para tener un animal, y el Imusa por sí mismo no realiza esta tarea. La mayoría no termina de entender el compromiso que involucra adoptar", apunta Daniela, que tiene 9 perros y 4 gatos en su casa, algunos en tránsito. Aunque hay casos a destacar: "Una chica, Sofía, adoptó un perro conflictivo que estaba en cautiverio desde hacía 3 años y se iba a morir acá. Después de todo el proceso que vivió hasta poder llevárselo, se terminó convirtiendo en voluntaria", recuerda Alejandra.

El último ítem es la aplicación efectiva del calendario de vacunación obligatoria. Hoy Nación garantiza la vacuna antirrábica, mientras el Imusa desparasita y estiriliza o castra a los animales de forma gratuita.

"Pero el Estado municipal no cubre, como en otras ciudades, la vacuna séxtuple, que está en la ordenanza e incluye leptospirosis, parvovirus y moquillo. Es una cuestión de salud general que no se propaguen esas enfermedades, sobre todo en los barrios", asevera Ricardo.

Con este panorama, es evidente que las ordenanzas 9793 y 9794 fueron un avance para mejorar la calidad de vida de los animales que están en el Imusa, ya que contuvo los reclamos y observaciones de las personas que tienen vinculación directa con ellos y un interés realmente genuino en su bienestar, con el que colaboran de forma gratuita y desinteresada. Pero queda claro que aún falta mucho para su plena aplicación. El Concejo votó ambas normas por unanimidad, ahora falta el cumplimiento efectivo.

