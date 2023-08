Un escándalo en un colectivo dejó varados a los pasajeros en el microcentro

En declaraciones a LT8 , el pasajero que discutió con el chofer contó su versión del hecho: “Soy docente y estoy llegando tarde a la escuela donde trabajo. El pasaje estaba casi completo y el chofer no quiso abrirme la puerta, pero yo logré subir y ahí se armó toda esta situación que no tiene gollete. El chofer tuvo una actitud extrema y trató de agredirme con epítetos. Yo quiero cumplir con mi trabajo que empieza a las 8 de la mañana”.

El docente remarcó que “el chofer no quería seguir viaje” con él entre los pasajeros. “Quiso agredirme físicamente, lo que me llama mucho la atención. Yo estaba llegando tarde al trabajo y el chofer se negó abrirme la puerta. Yo estuve media hora esperando el colectivo, cosa que hago habitualmente”, contó.

El pasajero relató que tomó el colectivo en Barreira y José Ingenieros. “No sé qué sucedió. Evidentemente llamó a la policía cuando estaba manejando -siguió-. Yo me limité a seguir viajando y tomé asiento para no ocasionar más inconvenientes. Ni siquiera me arrimé a la máquina de cancelación de viajes. Yo tengo una franquicia por ser docente”.

“No me negué a pagar por una cuestión de dinero sino para no molestarlo en su lugar de trabajo. No sólo me agredió en forma verbal, también quiso hacerlo físicamente. Yo lo único que hice fue responder a los insultos”, agregó.

Una pasajera reconoció que el docente "estuvo mal" al colgarse de la puerta del colectivo, pero también remarcó la violencia con la que el chofer comenzó a insultar al pasajero. "Habiendo chicos comenzó a insultar al pasajero. Me pareció muy su actitud, porque el otro señor, por más que se haya colgado de la puerta, en ningún momento le faltó el respeto", dijo la mujer cuando ya esperaba el micro que venía de atrás.