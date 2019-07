Un error de cálculo: un camión chocó su carga contra un puente

Un error de cálculo generó un insólito accidente que por fortuna no dejó heridos ni daños de consideración. Fue esta tarde en avenida Circunvalación a la altura de Juan B. Justo cuando un camión que transportaba un container intentó atravesar el puente de la Colectora. El camión pasó pero la carga quedó en el camino.

Lo que sucedió es que la altura del camión con el container superaba la del puente, que según los entendidos está mal construido.

"Estos tachos son más altos que los normales y el chofer no se dio cuenta que medía más que el puente", dijo una de las personas que trabajó en la remoción de la carga, que quedó la mitad sobre el camión y la otra sobre el asfalto.

"Le erró feo, se sintió un impacto muy fuerte", dijo un joven que estaba en el lugar y que se dio cuenta por el tremendo estruendo que se escuchó cuando chocó con el puente y se cayó. "Gracias a Dios no pasó nada", aseguró.

container.jpg La altura de la carga superaba la medida del puente. (Foto: captura de TV)

En el Mercosur, la altura máxima que deben tener los camiones con carga para circular es de 4,30 metros. Desde la empresa aseguran que se cumplía con este límite permitido pero el puente se construyó con la normativa antigua y es más bajo que los que reglamentariamente se hacen ahora.

"El puente debería tener otra altura, y no está señalizado tampoco", acotó la persona que trabajó para levantar la carga. "Por suerte no pasó a mayores, no venía nadie atrás del camión, así que quedó así, con el tacho mitad arriba del camión y mitad en el piso", sentenció en diálogo con Canal 5.

"Ya se pudo levantar y está solucionado. El container está vacío y eso hizo que sea más fácil para poder maniobrar y acomodarlo arriba del camión", cerró.