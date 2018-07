Un encuentro para buscar la ciudad feminista

La ciudad como el espacio donde se desarrolla la vida en común, más allá de las voluntades individuales, es una preocupación constante hoy por hoy. La posibilidad de pensar ese territorio desde el movimiento de mujeres, bajo la mirada de la cuestión de género, es lo que convoca a un panel bajo el título "El derecho a ciudades feministas y diversas", que se desarrollará el jueves próximo, a las 19, en el Centro Cultural Barbarie (Riccheri 117).

Organizado por Nuevo Encuentro, el panel convocará a la presidenta de la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal, Fernanda Gigliani; a la arquitecta y docente Canela Grandi y a la diputada nacional Gabriela Cerruti, autora del libro Vivir bien en la ciudad.

"Nos interesa pensar las ciudades porque entendemos que son el primer ámbito de pertenencia y de identificación", señala Sol González del Cap, economista y moderadora del panel.

"La idea es ver la posibilidad de pensar un presupuesto con perspectiva de género, con características transversales. Hoy, con la emergencia del movimiento de mujeres, nos parece necesario que se piense a las ciudades teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres y también de la diversidad, que incluye al movimiento LGBTIQA ", agrega González del Cap.

Ese pensar a las ciudades desde otro lugar implica correr el eje actual "donde lo económico productivo es prioridad" y así apuntar a una mejor calidad de vida.

El transporte, la seguridad, la infraestructura urbana conforman, junto a otros dispositivos, una trama que define a las ciudades. En opinión de González del Cap "lo que el movimiento feminista invita a pensar es si los sistemas que conforman las ciudades están diseñados para todas las etapas de la vida o solamente para la vida productiva".

"El feminismo lo que plantea es una visión donde se da prioridad a la cooperación más que a la competencia —dice González del Cap—. Desde ese lugar es que propone pensar las ciudades para quienes no necesariamente están en su etapa productiva, como los niños. Ahí, entonces, es posible revisar cómo son nuestras plazas, que a lo mejor deben ser más seguras para los niños y niñas, con más espacios verdes; o cuáles son las necesidades de las personas mayores. Es pensar las ciudades a otra escala, tener en cuenta la diversidad y lo cotidiano".

La necesidad de un sistema de transporte que permita una circulación fluida más allá de los centros comerciales, productivos y bancarios, que ofrezca frecuencias más regulares durante la noche para que no se vacíen las calles, la detección de puntos oscuros e inseguros pueden ser temas para revisar desde una perspectiva de género. "La cuestión de la violencia y el acoso callejero es una problemática que afecta en particular a las mujeres y debe ser especialmente considerada. Una ciudad que se vacía, que no permite ser transitada, es una ciudad más insegura", advierte González del Cap y agrega: "Es necesario que el Estado se involucre en estas cuestiones al igual que debe reconocer el trabajo sexual como una práctica laboral que necesita ser regulada".

"El derecho de las mujeres a la ciudad, como categoría política que contempla a identidades disidentes, es un derecho colectivo, es un derecho que además se conecta con otros", destaca y resalta que "colocar el adjetivo feminista al lado de lo que sea implica una subversión de lo dado. Implica empezar a romper la pared de lo hegemónico".

Seminario taller sobre "Arte chico"

En El Bucle (arte argentino de los últimos siglos), J.J. Paso 1415, Juan Laxagueborde dictará el seminario taller "Arte chico", el viernes y el sábado próximos. El primer encuentro comenzará a las 18 mientras que el sábado el inicio de la actividad está previsto para las 15. "El concepto de arte chico está abierto. Está ahí para que pensemos lo que pueden hoy algunas obras y algunxs artistas", advierten desde El Bucle. Para inscripciones, se puede consultar en la página del espacio de arte en Facebook: www.facebook.com/elbuclearteargentino.