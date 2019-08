"En el Concejo Municipal están instalando un detector de metales en el ingreso. El problema es que muchas veces los delincuentes están del lado de adentro". El tuit que ayer publicó el concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, encendió la mecha de una fuerte polémica entre las bancas del Palacio Vasallo. "Es el ladrón el que piensa que todos son de su condición", retrucó el edil de Juntos por el Cambio, Agapito Blanco. Monteverde recogió el guante: "En la comisión de Planeamiento decidimos sobre mucha plata y hay que darle transparencia. Tengo todo el derecho a sospechar".

Monteverde ya ha producido declaraciones con fuertes repercusiones entre sus pares. "Cuando la gente venga con un bidón lleno de nafta a querer prender fuego este lugar, yo voy a estar con la gente y con la nafta", había dicho el edil Ciudad Futura en otra oportunidad.

Ahora, las críticas fueron por Twitter y tras la colocación de un detector de metales que actuó como disparador.

En diálogo con La Capital, el propio Monteverde explicó la razón de sus fuertes dichos. "Estoy harto de cómo funciona el Concejo y en particular la comisión de Planeamiento, con una mayoría capitaneada por Agapito Blanco", manifestó.

El concejal de Ciudad Futura hizo un repaso sobre las "desprolijidades" cometidas con varios expedientes para recalar en el más reciente, a través del que se busca construir un edificio en Rondeau 1726 (atribuido a la familia del jugador del PSG Angel Di María) con un permiso de obra de 2012, cuando el Código Urbano se modificó un año después. El proyecto estuvo paralizado, hasta que el Ejecutivo decretó la caducidad del permiso. La polémica estalló el lunes cuando algunos ediles de Planeamiento propusieron que "reviva", lo que le permitirá al desarrollador inmobiliario obtener más metraje y altura que lo permitido.

"Asuntos Jurídicos del Ejecutivo dijo que no, y Juntos por el Cambio, con los concejales del socialismo dicen que sí, lo que los hace cómplices. Se enojan porque los dejamos expuestos, están cambiando las reglas del juego todo el tiempo", sostuvo Monteverde al agregar: "El concejo con sus decisiones le genera mucha plata a mucha gente, de forma desprolija y no transparente. Planeamiento debe funcionar en el recinto con versión taquigráfica y micrófono; hoy es una reunión de amigos".

Sobre sus dichos en un tuit que generó rispideces, el referente del bloque de izquierda fue más allá. "La relación entre el lobby inmobiliario y el poder político es opaca, hay que transparentarla. Decidimos sobre mucha plata y tengo todo el derecho a sospechar. Es fácil hablar de los trapitos apretadores, pero nadie habla de los que se esconden en los vericuetos de la burocracia. Y muchos ediles no pueden explicar lo que votan".

Réplica

Blanco también fue consultado por este diario en relación a la tramitación de expedientes en Planeamiento. "El año pasado presentamos un proyecto de ordenanza que establece 180 días para que aquellos que tengan permisos de edificación caducos puedan presentarse para ser rehabilitados, es por la situación económica y para ampliar la capacidad constructiva y así sostener puestos de trabajo", explicó.

"Es una norma general para todos, no para unos sí y otros no. En el terreno de la suspicacia puedo decir que Monteverde no quiere la generalidad, sino la particularidad para generar su propio beneficio. Esta es una regla general que evita cualquier suspicacia, y posibilidad de corrupción. No nos pueden decir que beneficiamos a algunos", amplió Blanco.

Para la justicialista Fernanda Gigliani, en el caso de Rondeau 1726 fue correctamente declarada la caducidad, luego de haberse agotado todas las instancias administrativas en un expediente que en la actualidad suma más de unas 200 fojas.

"Pese a todo ello y a una definición del Ejecutivo, ahora se abre la ventanilla del Concejo para reactivar el permiso y desde acá se aplican criterios de injusticia".

Tras esta nueva polémica que envuelve al cuerpo, la concejala justicialista razonó: "Que el mensaje sea que no somos iguales ante la ley es peligroso", consideró Gigliani para apuntar contra el edil de Juntos por el Cambio: "Si tuviese constancia de que se roza la ilegalidad lo estaría denunciando penalmente. Sí creo que hay cuestiones que tocan la falta de ética. El concejal Blanco es juez y parte. Participa de una comisión donde sus decisiones empeoran o mejoran a sus colegas o incluso a él mismo como desarrollador".

Gigliani convocó a "ser cuidadosos y no arbitrarios", para cargar contra el socialismo: "El progresismo votó en contra de los informes de sus propios funcionarios".

Detector

El presidente del Concejo, Alejandro Rosselló, aclaró que la colocación de un detector de metales en un ingreso fue votado por unanimidad tras la balacera que sufrió el Palacio Vasallo en abril pasado, para considerar que "los dichos del edil Monteverde echando un halo de sospecha a sus pares resultan al menos poco felices".