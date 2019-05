En el marco del masivo paro contra las políticas económicas del gobierno nacional realizado dispuesto por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) en todo el país, en Rosario se llevaron a cabo dos actos. En el realizado en la plaza 25 y convocado por el Movimiento Sindical Rosario se leyó un documento.

Los principales puntos del mismo son los siguientes:

"Macri ha puesto al país de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional. Estamos frente a una de las renuncias más grandes de la soberanía que conozca nuestra historia. Nuestros gobernantes han renunciado a su independencia decidiendo sólo en función de lo que le ordenan los grandes centros de poder económico"

"En el medio, el pueblo argentino se hunde en la pobreza. Cada vez cierran más fábricas, se pierden puestos de trabajo, la inflación se come los salarios,las jubilaciones son indignas, las asignaciones de la seguridad social han sido destruidas".

"En este camino de entrega, el destino de nuestra patria sólo puede ser la calamidad. Como siempre, la clase trabajadora ha sido la resistencia al modelo neoliberal que sólo ha causado estragos a lo largo del mundo.El movimiento obrero argentino sabe que las políticas que se aplican en nuestro país sólo traen pobreza y sufrimiento a la gente".

"No necesitamos que nos digan cómo termina esta aventura. En la Argentina la crisis las pagan siempre los trabajadoras y trabajadores junto a sus familias. Por eso llegó el momento de ponerle punto final a esta situación. Se acabaron los momentos de análisis y especulaciones. En este año electoral tenemos la oportunidad de ejercer el sagrado derecho democrático de votar."

"Exhortamos que votemos en defensa propia, que no votemos la continuidad de este modelo de hambre y desocupación, que no votemos a quienes vienen por más ajuste y más pobreza. Es hora de decir basta. Necesitamos que el próximo gobierno recupere la senda de la producción, del trabajo y la defensa de la industria nacional. Llamamos a todos los sectores políticos a embanderarse detrás de esta consigna. No hay medias tintas: se está con los trabajadores y trabajadoras o se está en contra. La decisión está en nuestras manos. ¡Basta Macri!"