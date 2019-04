El incidente se produjo frente al domicilio del extitular de la cartera de Educación entre 1991 y 1995, en Brown al 2100 minutos antes de las 20, y fue narrado a la prensa en primera persona: "Estaba mirando televisión y escuché ruidos muy fuertes en la puerta y salí a ver qué pasaba. Había un cuidacoches muy sacado y había tirado unos ladrillos contra la puerta y cuando le pregunté qué pasaba me golpeó con un caño. Quise calmarlo y ahí terminó la cosa", comentó.

"Estaba muy fuera de sí, quise entrar en razones con él pero estos diálogos son imposibles. Por eso entré para llamar a la policía. No fui yo solo quien llamó, sino varios vecinos porque esta zona a esta hora con el tema de los cuidacoches se complica", explicó Bondesío a Canal 5.

El extitular de Educación provincial dijo desconocer el origen del conflicto y dijo que al muchacho no lo había visto nunca con anterioridad en la zona. "Mucho no salgo de noche por eso al muchacho antes no lo había visto. Sé que lo detuvieron y ahora voy a la comisaría a hacer la denuncia".