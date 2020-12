Un clásico: otra vez rompen la peatonal Córdoba en pleno diciembre

Las quejas se replicaron en otros referentes del sector. “Estamos cansados de que las empresas rompan permanentemente la peatonal. Periódicamente se rompe el solado para reparar o un caño roto o un problema eléctrico, generando un gran trastorno a la actividad comercial como a los transeúntes y vecinos”, disparó Fabio Acosta, titular de la Asociación Casco Histórico, para quien el centro necesita “un fuerte shock de obra pública y planificación de las tareas de mantenimiento general en zonas donde se concentran los servicios”.

Acosta recordó que ni bien se anunció la gran obra de renovación de redes de energía en el centro, propusieron que se construya un canal con cámaras de inspección que concentre todos los servicios subterráneos. “En aquel momento nos dijeron que la EPE no lo vio factible y hoy tenemos que ver las consecuencias. No es posible que no sepamos dónde están las redes de nada y se tengan que hacer cráteres para reparar lo que sea, en vez de hacer trabajos quirúrgicos que no molesten a nadie”, reclamó molesto.