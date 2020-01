Un choque múltiple en Circunvalación y Sorrento dejó nueve heridos

Nueve heridos se registraron ayer en un choque múltiple en Circunvalación y Sorrento. Entre los lesionados, todos leves, fueron atendidos dos niños.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 10 en el semáforo de esa intersección cuando un camión no pudo detener su marcha al sufrir un desperfecto en los frenos del vehículo. Al no poder parar, chocó contra otros tres autos.

“Vengo entrando y se me cortan los frenos, no sé, algo pasó con el camión, no sé si fue una manguera o qué, no sabría hasta que lo revisen, la cuestión es que me quedé sin frenos. Me iba a acercando a los vehículos, no sabía que hacer, y lo único que intenté fue pegarle en el medio a los autos para que la gente se pudiera correr”, precisó el camionero.

“Lo que intenté con la maniobra fue esquivar un colectivo, que seguro iba con mucha gente. Si me tiraba a la alcantarilla me mataba, y terminé en la bajada. No lo podía frenar, lo controlé un poco, lo subí a la vereda y también se frenó con las columnas”, relató.

“Nos agarró desprevenidos, esperando el verde”, dijo, en tanto, una de las automovilistas involucradas, quien viajaba con su hermana embarazada.