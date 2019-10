Un cartonero encontró un feto dentro de un contenedor de residuos

Un cartonero halló ayer al mediodía un feto en el interior de un contenedor de residuos en barrio Parque Field, en la zona norte de la ciudad. Según las primeras pericias, el cuerpo estaba envuelto en un pantalón, tendría unos siete u ocho meses de gestación y habría sido depositado pocas horas antes.

El macabro hallazgo se produjo en Baigorria al 2200, frente a un jardín de infantes. Se trata de una zona con mucho tránsito y gran cantidad de comercios.

El lugar se encontraba vallado para permitir el trabajo de los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), que cumplían con distintas medidas ordenadas por el fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos, Luis Schiappa Pietra.

Alan fue el ciruja que se encontró con el cuerpo mientras buscaba algún elemento de valor en el interior del volquete de color verde.

"Estaba buscando algo para llevar y levanté una bolsa de tela de la que se cayó un pantalón negro. Y ahí estaba el feto, como envuelto en el pantalón. Cuando me di cuenta que era un bebé, no quise ver más. Me dio una impresión bárbara. Casi que me pongo a llorar. Entonces avisé a un vecino y los chicos de un local de enfrente llamaron a la policía", recordó el joven.

Alan admitió que quedó "en shock" al encontrarse con el cuadro. "Es la primera vez que me pasa algo así. Me dio mucha impresión ver eso porque yo tengo una bebé. Apenas lo vi, salí corriendo. Los médicos dijeron que tendría entre siete u ocho meses. Tenía el cordón umbilical y la placenta".