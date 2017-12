"Anoche volvieron a entrar y me llevaron todo. Los vecinos me habían ayudado un montón y les estoy muy agradecido. Pero esto no es justo", comentaba ante las cámaras Fabio, el joven titular de la carnicería, quien con lágrimas en los ojos comentó que el lunes ya había sufrido el primer robo, donde los delincuentes se llevaron unos 20 mil pesos en mercadería.

"Espero que las autoridades tomen conciencia y se pongan a dar vueltas, o pongan un patrullero en la puerta del negocio. No sé si podría soportar un tercer robo, sería 'el golpe'. Yo sólo pido que me dejen trabajar. Anoche, después del saqueo, me instalé acá pero después decidí irme porque no sé qué hubiera pasado si me quedaba acá. Tenían armas", se quejó angustiado el joven comerciante.

"No sé cómo voy a seguir, no sé si esta tarde voy a abrir. Los vecinos me siguen llamando para ofrecerme cosas y mis abastecedores son muy buena gente y también quieren ayudarme. Pero tengo mucho miedo", dijo ya entre lágrimas Fabio en declaraciones a Canal 5.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que el hecho se produjo en Grandoli al 3700, en barrio Tablada, donde funciona una carnicería. Una llamada a la central del 911 alertaba sobre la presencia en ese lugar de un grupo de hombres que pretendía ingresar al negocio.

carniceria



Personal de la Policía de Acción Táctica detectó al llegar al lugar que un grupo de persona había forzado una persiana y estaba sacando mercadería por debajo de la abertura. Según fuentes oficiales, la policía impartió la voz de alto, pero esas personas hicieron caso omiso y se dieron a la fuga dejando tirado en el piso un cajón con mercadería. El grupo huyó corriendo por Grandoli al sur, pero a los pocos metros la policía pudo detener a un muchacho de 18 años quien portaba un balde con bebidas.

