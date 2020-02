Un avión de Austral Líneas Aéreas, que había partido desde Ezeiza esta madrugada, sufrió el desprendimiento de una rueda del tren delantero cuando estaba completando la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Rosario.

El llamativo hecho sucedió hoy, a las 2.10 de la madrugada, y de acuerdo a lo informado, no hubo pasajeros ni tripulantes heridos y el desperfecto no fue notificado a la torre de control, puesto que no fue detectado por la tripulación hasta después que se había consumado el aterrizaje.

La tripulación del avión no declaró la emergencia por que el avión "aterrizó normalmente", según confirmaron fuentes de la empresa. "El avión no aterrizó con una rueda menos, sino que la rueda se salió cuando estaba en rodaje. Es decir, habiendo terminado el aterrizaje, acercándose a la manga, cuando estaba ya prácticamente detenido", detallaron desde Austral al diario La Nación.

rueda.jpg

Por ese motivo, la novedad fue notificada a las autoridades una vez que la aeronave llegó al centro de mantenimiento. "No avisaron ni a los pasajeros ni a la torre de control porque se dieron cuenta cuando el avión ya había aterrizado", argumentaron.

El incidente fue informado oficialmente por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), que depende del Ministerio de Transporte. Según indicó el organismo, que estará a cargo de dilucidar los motivos que generaron la pérdida de la rueda, no hubo tripulación ni pasajeros lastimados.

rueda1.jpg

"Suceso incidente aeronave Embraer 190 Matr. LV-CHQ en Ap. Rosario (Santa Fe) a aprox 02.10 hs UTC. Pax y trip sin lesiones. Interviene JIAAC Sede Rosario", fue el mensaje que publicó la JIAAC en su cuenta oficial de Twitter y replicó esta mañana el portal especializado Aviacionline.

austral.jpg

La aeronave involucrada en el incidente es un Embraer 190 de Austral Líneas Aéreas, número 2762, que unía los aeropuertos de Ezeiza y Rosario. Según los registros, el vuelo partió de la puerta 24 de Ezeiza el domingo por la noche, con casi una hora de retraso de su horario previsto: las 22.28. Según el plan original, el avión debía aterrizar a las 23.12 en Rosario.