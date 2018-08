Un auto se incrustó en una vivienda de barrio Bella Vista

Un auto chocó ayer contra otro que estaba estacionado sobre calle Rueda, entre Alsina y Lavalle, tiró la puerta de una vivienda y se incrustó en el interior. El impacto fue tal que dejó en estado de shock a la familia afectada por el siniestro vial.

El insólito accidente ocurrió en barrio Bella Vista, en la zona sudoeste de Rosario, cuando un hombre, su mujer discapacitada y una nena de 10 años estaban en el interior de la casa afectada.

La vivienda, de cierta precariedad, fue dañada por el vehículo, que derribó la puerta y provocó daños: rompió una mesa, el televisor y otras pertenencias.

Antes, el vehículo que terminó dentro de la casa había impactado contra otro auto, que estaba en la puerta. Según contaron los vecinos, el conductor del auto se retiró y no estaba claro cuál había sido el origen del incidente. La familia prefirió no hablar, afectada por la conmoción que les provocó el hecho. Los daños materiales provocados a la precaria casilla fueron significativos. Tanto, que de milagro no hubo heridos de consideración.