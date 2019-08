Un auto fue embestido por un colectivo que pasó en rojo

Un Volkswagen Fox fue embestido violentamente esta noche por un colectivo que, de acuerdo al conductor del vehículo, pasó con el semáforo en rojo.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 19 en la esquina de Cafferata y Córdoba, cuando el Fox gris circulaba por Córdoba con la onda verde cuando fue embestido por un micro de pasajeros.

"Yo venía circulando por Córdoba con la luz del semáforo en verde y de pronto se me cruza un colectivo, que pasó en rojo", sostuvo el conductor del vehículo, quien agregó que "el conductor del colectivo reconoció que pasó en rojo".

"No sé si es por los nervios o qué pero no siento nada", acotó el conductor del vehículo respecto a cómo estaba tras el fuerte impacto, y enseguida agregó que iba solo y con el "cinturón de seguridad puesto, que es importante".

Al ser consultado sobre si había algún herido en el colectivo: "No sé nada. Cuando reaccioné después de quedar unos minutos en shock bajé del auto y fui a ver al colectivo había una sola persona. No hubo accidentados y aparentemente no hubo necesidad de llamar a la ambulancia".