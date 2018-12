Hay una imagen que Mariana no puede sacarse de la cabeza: la mirada de su padre, el artista plástico Carlos Hall, sentado en una salita del Pami esperando ser trasladado. Había llegado con un fuerte dolor de espalda, pero por falta de camas le dijeron que lo iban a trasladar al Hospital Italiano. Sin embargo, la demora se extendió por nueve horas que para Mariana fueron eternas. El hombre finalmente fue llevado en ambulancia al Italiano, donde horas más tarde falleció.

Mariana aclara una y otra vez que no culpa a nadie por la muerte de su padre. Ni sabe aún si lo que tenía -un viejo cuadro de aneurisma en la aorta- era irreversible. Pero no duda que su papá no merecía morir así.

"Fue desesperante desde el lugar en donde vos buscás respuesta y nadie tiene nada para decir", contó Mariana a "Zysman 830" de La Ocho.

Embed Esperó 9 horas en el Pami para ser trasladado y murió: El artista Carlos Hall, de 72 años, ... @laochoam830 https://t.co/lhyGcWA4kc — RadioCut (@RadioCutFm) 18 de diciembre de 2018

Mariana relata que su papá ingresó al Pami I con un cuadro de mucho dolor de espalda. Tras revisarlo y realizarle estudios y radiografías, le dijeron que lo más probable era que se trataba de un cuadro de neumonía.

Por falta de camas, se decidió que el jubilado iba a ser trasladado al Hospital Italiano. Pero una alta demanda de estudios, consultas y derivaciones en un mismo día hicieron que la espera se extienda por nueve horas. Junto a otros diez o doce pacientes, el hombre estuvo sentado en una silla durante nueve horas "en una habitación de dos por dos".

"Lo me que quita el sueño es recordarlo a mi papá en esas condiciones", dijo Mariana. Rescató que durante la larga espera, habló con el personal del Pami y en todos encontró una escucha, pero nada podían hacer: "Todo el personal del Pami al que me acerqué por una respuesta me atendió, me escuchó y hasta diría que pensaban igual que yo, que una persona no podía estar tantas horas sentada en esas condiciones".

Embed #Zysman830 l ️ Mariana, hija del artista Carlos Hall (72 años), quien esperó nueve horas sentado en el @PAMI_org_ar para ser trasladado y a la medianoche murió. pic.twitter.com/m9t2nA7HuT — La Ocho am830 (@laochoam830) 18 de diciembre de 2018 Como las horas pasaban, los familiares del jubilado propusieron llevarlo ellos mismos al Italiano. Pero en el Pami le dijeron que al hacerlo le tenían que dar el alta y que así no le podían garantizar que el paciente iba a ser recibido en el hospital. "Era una situación desesperante de no tener escapatoria", agregó la mujer.

Cuando finalmente Carlos fue llevado en ambulancia al italiano, descartaron la neumonía. Más tarde se descompensó y falleció en terapia intensiva.