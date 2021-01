Un artista anticuarentena expone obras en un local del centro

En el lugar había una casa de celulares que los propietarios —un matrimonio que ronda los 60 años— desalojaron para instalar hace dos meses lo que parece ser un local de arte abstracto.

Los comerciantes de la galería dicen que nunca está abierto y que hace un tiempo que no ven a nadie. Impuestos tirados bajo la puerta que nadie juntó lo atestiguan. “No se entiende si las vende o qué. Vino una vez , armó las obras y no volvió nunca más. Es medio raro, no está bueno el mensaje”, apunta un muchacho que atiende una peluquería especializada en rastas o dreadlocks. “Las obras tiran una línea muy rara. No me gustan”, coincide el encargado de otro comercio.

Leer más: Marcha "anticuarentena" en la Plaza de Mayo porteña

El mensaje de las obras es, por momentos, muy evidente, y en otros casi críptico. “No saldrás: humano/animal encerrado”, reza un cartel en una de las paredes. “Tercera guerra mundial”, le responde otro. “Hay ventanas en la ciudad de los malditos. Marzo 2020-noviembre 2020”, apunta una tela ubicada en el escaparate.

La autora es Sonia Nilda Lopez, que en sus redes sociales se presenta como “artista visual” y bautizó la intervención como “Cuareterna, cuando lo cotidiano no es lo habitual y las libertades son cercenadas por lo emergente”.

“Tomar un mate con amigos es algo esencial. Mantener las distancias es un pecado mortal en la otra biblia, la cristiana. Pero hay nuevos mandamientos: no saldrás, no trabajarás, no irás a un banco, no te reunirás, no compartirás, no tomarás mate, no tocarás, no besarás, no circularás en auto, no harás actividad física sin máscara ni barbijo. Todo se resume en un «no» gigante, en una prohibición indeseada que nos impulsa a revelarnos, a igualmente hacer lo que no debemos. La humanidad se explaya. Libertad”, dice un texto pegado en la puerta del local que invita a desobedecer lo que los sanitaristas piden en medio de un crecimiento de los casos.

Objetos inesperados

El marco de la galería Independencia posibilita la aparición de objetos inesperados, ya que es algo ecléctica. En ella hay locales relacionados a la cultura joven, como un grow shop (venta de artículos para autocultivar cannabis); una disquería histórica del punk y el metal, como Donnington; otra más nueva de vinilos especializada, como Cementerio Club; estudios de tatuajes y piercings; negocios de ropa dark y pin up o una peluquería de rastas se mezclan con otros locales tradicionales como casas de arreglo de celulares, productos naturales, de estética de la mujer, juguetería de importación, vestidos de fiesta (casamiento y 15), ropa de mujer e interior, la Burbuja Canalla, que vende artículos de Rosario Central, y el ya reconocido El Búho, que hace estampas.

Leer más: Rosario reportó 351 casos nuevos de los 1.055 que registró la provincia de Santa Fe

“En esta galería hay un montón de «fantasmas». Un alquiler se consigue por entre 7 y 10 mil pesos, pero si el dueño no lo ocupa hace un año y vos lo conocés, a lo mejor te lo da por menos. Hay gente que los usa de depósito, y no lavemos nunca”, cuenta Santiago, frontman de una de las disquerías. Dijo que los propietarios del local misterioso “arrancaron con todas las pilas, vinieron a tunearlo y después desaparecieron. No se entiende si es un atelier o dan cursos de arte”, acotó.

Lo cierto es que hay varios locales vacíos en la Independencia, que no la venía pasando bien con la crisis económica de 2018, y recibió el mazazo de la pandemia. De hecho, el nuevo emprendimiento artístico es testigo de ello: sobre la vidriera, en el lugar donde los comercios pintan los carteles con el nombre, hay un Super Mario Bros del antiguo ocupante, y debajo se puede ver aún el relieve del logo de El Búho, que hace años dejó de explotarlo.