"Tengo cosas para decir, pero más que a decir, quiero ir a escuchar", dice Nicolás Aguiar, un estudiante del último año de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el primer argentino que viajará a las Islas Malvinas en un intercambio al que convoca el gobierno británico. No sin contradicciones, el joven sanjuanino que desde hace seis años vive en la ciudad, recalca la importancia de "seguir reclamando la soberanía en la islas", e incluso considera que "no ha habido una política que trascienda las gestiones de gobierno en esta materia; y ha habido estrategias de lo más diversas".





Sin embargo, también es un creyente del intercambio y la diplomacia cultural. "Siento que es una forma de poder acercarme y conocer", afirma.

La llegada del joven de 24 años desde San Juan estuvo estrictamente ligada a la carrera de Relaciones Internacionales de la UNR. "Sólo se dicta en dos universidades públicas del país y elegí la de Rosario", contó a La Capital. Con dos experiencias en Estados Unidos, donde también fue de intercambio como becario de la Embajada de ese país, en septiembre pasado se postuló para una beca que anualmente ofrece el Reino Unido de Gran Bretaña para los países de la región: Chile, Uruguay y Brasil, y que desde 2018 incluyó por primera vez a la Argentina.

Allí, a través de un video, tal como lo hicieron otros más de 300 postulantes de los cuatro países, Nicolás explicó por qué quería viajar y permanecer una semana en las islas, alojado en una casa de familia. "Es una forma de conocer y acercarme, no veo nada malo en ir y acercarme a ellos, no es un encuentro político", señaló, aunque admitió las contradicciones que le generó la convocatoria lanzada a través de la pregunta "¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Malvinas?", pero que en la pregunta original decía "Falkland Island".





Cerca pero lejos

A pocas horas de iniciar el periplo que lo llevará al sur, apunta que las islas "están cerca, pero el viaje es largo". Es que mañana viajará a Buenos Aires, donde pasará por la Embajada británica para reunirse con el embajador Mark Kent, y desde allí emprenderá un recorrido que pasa por Santiago de Chile, Punta Arenas y finalmente Malvinas.

Una y otra vez, Nicolás señala su voluntad de "ir a escuchar", y agrega: "Quiero compartir la experiencia, no sé cuánta apertura encontraré a los temas políticos y claro que tengo para decir, pero más que decir quiero escuchar".

No teme ningún tipo de agresión y confía en su capacidad "de tener la cabeza abierta y aceptar puntos de vista". No sin dejar en claro su convicción clara de que "la Argentina debe seguir reclamando la soberanía sobre las Islas Malvinas, tal como lo plantea la Constitución Nacional, debe hacerlo por todos los canales posibles y los organismos internacionales".

Marca una diferencia: "Una cosa es la política que se lleve adelante y otra distinta, un acercamiento ciudadano de estas características".

Su acercamiento al conflicto en profundidad, cuenta, fue a lo largo de la carrera y por eso se anima a señalar que "si bien es un tema que está en la agenda de la Argentina desde hace hace cien años, no hay una política clara que trascienda las gestiones de gobierno, sino que cada uno avanza de acuerdo a una estrategia diferente, más agresiva a veces y otras menos; y esa es una cuestión que lleva así décadas y no hay constancia".

aguiar1.jpg Foto: Silvina Salinas / La Capital

Diplomacia

Para Nicolás, la idea de llevar adelante un "acercamiento cultural", como lo llama, tiene que ver con la tesis de estudio que desarrollará en su tesis de grado, ya que apenas le faltan tres materias para recibirse. "Va a ser sobre diplomacia cultural, que justamente es un concepto que está vinculado a las acciones que llevan adelante los gobiernos para acercar a los pueblos", explica.

Como becario en dos oportunidades en Estados Unidos, se propone analizar la política del país del norte. "No son pocos los autores que lo plantean como una herramienta o estrategia de dominación, otros lo consideran una forma de acercar a los pueblos y llevar la paz", aclara, antes de concluir: "Volviendo a Malvinas, ir es una forma de conocer y también de que me conozcan".