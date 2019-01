Un taxista sufrió un importante corte en la cabeza al recibir un palazo de parte de un abrepuertas. El hecho se produjo en pleno mediodía rosarino, en la parada de Sarmiento y San Lorenzo. El incidente provocó conmoción en el centro y la queja de los compañeros de la víctima, quienes denunciaron que las agresiones del abrepuertas tanto a pasajeros como a los propios choferes son moneda corriente.

El afectado, de mediana edad, tuvo que ser asistido por el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies). Se le colocó un vendaje y un apósito en el corte producido en el cuero cabelludo. Tendido a un costado del taxi, quedó un palo de madera: el tutor que sostiene los árboles del paseo céntrico, que habría sido por el agresor para atacar al taxista. La policía llegó a los pocos minutos del incidente, pero el cuidacoches se dio a la fuga y no pudo ser detenido.

Tras recibir las curaciones del personal del Sies, que llegó en moto, César narró lo ocurrido a La Capital. "Un compañero se había quedado sin nafta en su taxi, usamos una botella para cargar el tanque y la dejé en una ventana; allí este trapito me empezó a insultar, se me vino encima y me defendí. Después, llegó con un palo, me corrió, me pegó y también le dio al capot de mi auto", comentó el taxista.

El comentario en la parada de San Lorenzo y Sarmiento es reiterado entre los tacheros. Hay algunos changarines muy violentos que insultan a los pasajeros. "Creen que son los dueños de la parada. Ojalá hagan algo; a los clientes los maltratan cuando no les dan dinero. La gente se queja", dijo César con el vendaje colocado. "No hice nada malo. Voy a seguir viniendo, es mi trabajo".

El agredido estaba con dos compañeros. "Paramos siempre acá. Los conocemos, sabemos quiénes son. Siempre hay problemas. Al que no le da plata lo insultan. Y si no, les tiran las monedas a los pasajeros diciendo que trabajan por billetes. Se desbandan, vienen borrachos, drogados, consumen alcohol. Ya hemos tenido problemas", dijeron varios de los tacheros.

Cuando el grupo de conductores había terminado el diálogo con este diario, se hizo presente una patrulla de motorizados de la policía. Los oficiales le tomaron los datos de la víctima. Hasta ayer, el agresor no había sido detenido.

Episodios anteriores

El contexto de violencia produce diversos episodios en la escena urbana. En el microcentro, algunas esquinas aparecen tomadas por grupos que se adueñan del lugar. Así lo reflejaron algunos otros testimonios de transeúntes que pasaron por la esquina de San Lorenzo y Sarmiento una vez ocurrida la agresión. Estos ataques también suceden entre cuidacoches y el año pasado hubo varios hechos de suma gravedad.

El 8 de noviembre Aldana Ayelén B., resultó imputada de homicidio simple en calidad de autora por el homicidio de Ezequiel Santoni, de 39 años, a quien le causó heridas irreversibles.

La víctima falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde ingresó con heridas cortopunzantes en cuello y torso, como resultado de la gresca con su pareja.

La imputada fue detenida por la policía en las inmediaciones de Paraguay y 9 de Julio, un rato después de consumado el hecho. El deceso ocurrió a un año de otro hecho del 13 de agosto de 2017. Ese día, en Crespo y San Lorenzo, fue asesinado Mauricio Rubén Pucheta, un hombre de 32 años, a quien le descerrajaron varios balazos de pistola 9 milímetros desde un auto. El hombre era conocido en la zona por trabajar como cuidacoches.

El 24 de septiembre pasado, una pelea entre dos cuidacoches terminó con uno de ellos internado en el Heca. El episodio tuvo lugar en la esquina de San Martín y Montevideo.