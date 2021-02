Tuti ya tiene su nuevo corazón: las próximas horas son cruciales 

El órgano llegó ayer. El chico ingresó a cirugía alrededor de las 8 de la mañana.

La intervención, que se realizó en el Hospital Italiano, duró 7 horas, menos de lo esperado, y los cirujanos se mostraron conformes con el resultado.

"Nos dijeron que el órgano era el adecuado para Branco, que la operación había salido bien, pero sabemos que es un proceso que recién comienza y que estas horas son cruciales. Hay decenas de médicos cuidando en forma permanente a nuestro hijo. Estamos fuertes porque nos sostiene la fe, la confianza en Dios, en los médicos y en nuestro hijo, pero hay que esperar", mencionó Diana, la mamá.

Pura fortaleza

"Quien marcó el ritmo anímico de la familia durante estos largos días fue él. El que se mostraba tranquilo, el que nos decía: todo va a estar bien", relató emocionado Amadeo, quien admitió que tuvieron momentos de mucha pena y dolor pero que era Tuti quien los sacaba adelante.

Una y otra vez los padres del joven repiten su infinito agradecimiento al donante y su familia. Saben que mientras ellos se aferran a la esperanza, a la posibilidad de que su hijo vuelva a su casa, hay personas que están sufriendo un dolor inconmensurable. "Pensamos mucho en ellos, mucho. No tenemos palabras para agradecer. Y nos gustaría decirles a todas las personas que sean donantes, que es el acto de amor más grande. Estas intervenciones, que salvan vidas, además de la experiencia y conocimiento de los médicos sólo son posibles si hay amor".

Los papás de Tuti no pueden creer todo lo que se generó alrededor de la situación de su hijo. Las muestras de cariño, de apoyo, los mensajes dándoles fuerza y ánimo que llegaron de todo el país y hasta del exterior, cuando el caso se viralizó. Fueron los vecinos de Carreras los que iniciaron una cruzada para que a través de la situación de Tuti la gente tome conciencia del valor de la donación de órganos. También juntaron fondos para ayudar a la familia a sostener la estadía en Buenos Aires. Y desde enero están cada día, cada hora pendientes de Branco y su familia. La organización Rosario Solidaria también difundió el caso con el mismo objetivo.

Por cuestiones protocolares, a causa de la pandemia, por unas cuántas horas Amadeo y Diana no podrán ver a su hijo, de allí que el acompañamiento de los amigos y de tanta gente se torne indispensable. "Valoramos cada muestra de cariño, cada oración, cada pedido por la vida de Branco. Todo nos llega y nos sostiene", mencionaron.

tuti mama.jpeg Tuti y su mamá. Los padres del joven trasplantado agradecieron el apoyo que recibieron durante la espera.

La cruzada solidaria

"¿Sabías que cada 9 minutos se agrega una persona a la lista de trasplante de órganos? ¿Qué actualmente (en Argentina) hay 9 mil personas esperando? ¿Qué un donante puede salvar 8 vidas? Dentro de esas 9 mil personas se encuentra Tuti. Gente: los órganos no se van al cielo, se pudren en un cajón. Tomá conciencia y doná los órganos". Así se expresaba en un video que circuló en las redes sociales una vecina y amiga de Tuti.

Hace unos días el chico agradeció también en forma pública, desde el Hospital Italiano de Buenos Aires las muestras de afecto que lo sostuvieron en todo este tiempo.

En la Argentina, de acuerdo a la denominada Ley Justina (27.447) toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario, sin embargo, sigue siendo crucial que cada uno exprese en vida la voluntad de donar, que lo hable con sus familiares, para que no se presente ningún tipo de situación adversa en el caso de que finalmente una persona esté en condiciones de donar.

Respecto a la prioridad en los operativos, es el Incucai el que determina el orden de la lista y las urgencias. Cuenta con un equipo de profesionales que a su vez trabajan conectados con los especialistas de los centros de donación y se trabaja con un sistema preciso y transparente de información (Sintra, que puede ser consultado en forma constante por los pacientes en espera) y que sigue estrictos protocolos.

De un momento a otro

Tuti Járuegui es estudiante de Educación Física. Hace un poco más de un mes empezó a toser en forma constante y hasta escupió sangre. Pero como en general se sentía bien continuó con sus actividades. La situación empeoró y los médicos que lo atendieron detectaron problemas pulmonares.

Así llegó desde Carreras al Hospital Centenario de Rosario donde le diagnosticaron una miocarditis aguda ("nos dijeron que tiene el corazón de un anciano", contaron sus familiares). Fue trasladado luego al Italiano de Buenos Aires.

Terminó la espera

Cuando le comunicaron al paciente que había aparecido un corazón que podía ser compatible y que ya preparaban el operativo, fue el propio Tuti quien escribió por whatsapp a sus amigos contando la novedad y asegurando que "vuelve pronto".

Días antes grabó un video en el que expresaba: "Quiero agradecer por todo lo que están haciendo... a mí y a mi familia no nos alcanzará la vida para agradecer lo que están haciendo, cada persona que está ayudando. Estoy bien, tranquilo, y esto es gracias a ustedes por el apoyo, el cariño y la fuerza que me brindan cada día. No voy a bajar los brazos pero estoy confiando en que voy a llegar".

Ayer se presentó su oportunidad.