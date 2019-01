Tucumán al 5300: murió calcinada una anciana

Una mujer de 83 años murió ayer calcinada tras incendiarse su vivienda ubicada en Tucumán al 5300, en zona oeste de la ciudad de Rosario. El arribo de los bomberos zapadores, tras los angustiantes llamados de los vecinos, no consiguió salvar a la anciana que se encontraba postrada por su estado de salud.

Los responsables de la investigación del doloroso episodio remarcaron que no descartan ninguna hipótesis, en relación a las causas del incendio. Pero, de acuerdo a quienes la conocían, era una persona muy fumadora, no podía movilizarse por su cuenta, y en ese momento no se encontraba la mujer que habitualmente la asiste desde hace más de un año. Es por eso que muchos creen que pudo ser alguna colilla de cigarrillo la que desató esta tremenda tragedia.

Cuando divisaron las primeras llamas, fueron los propios habitantes de la cuadra, quienes conocían desde hace años a la anciana, los que intentaron contener el ataque del fuego con baldazos y mangueras. Pero, lamentablemente, no pudieron hacer mucho ante la rapidez del hecho.

Una ambulancia del Sies (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria) actuó en el lugar, pero tampoco pudo revertir o mejorar el estado de la señora.

Según la policía, el cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde de realizaron la autopsia y las pericias correspondientes a este proceso de investigación que todavía guarda muchos interrogantes, aunque todo apunta al vicio de la mujer, que pudo tener consecuencias fatales en esta ocasión.

Por todo esto, la jornada de ayer fue una profunda tristeza para los vecinos de Tucumán al 5300.