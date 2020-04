Trotta: "Las aulas seguirán vacías al menos durante todo abril"

Si algo hay algo seguro es que el 13 de abril, cuando el gobierno nacional modifique las condiciones del aislamiento preventivo y obligatorio, los alumnos de todos los niveles no volverán a las escuelas. El propio presidente Alberto Fernández lo aseguró en las últimas horas y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aunque no puso fecha, afirmó sin dudar que las aulas continuarán vacías y los chicos en sus casas por lo menos durante todo abril. "No hay certezas ni perspectivas de volver a las aulas en las próximas semanas y cuando esa decisión se tome, será decisión epidemiológica y no pedagógica", sostuvo el funcionario a LaCapital.

En Santa Fe, la ministra Adriana Cantero ya adelantó que se prepara una planificación de educación a distancia para los próximos 60 días, que incluye la distribución de materiales llegados ayer desde la Nación y la impresión de cuadernillos propios de la provincia.

Desde el sindicato Amsafé insistieron en ese punto, ya que ni todas las escuelas ni todos los alumnos ni todas las familias tienen las herramientas suficientes para sostener esa modalidad en forma virtual, advirtió el secretario gremial, Roque Jaimes. Y agregó que los equipos directivos están en muchos casos "desbordados" por las demandas administrativas que requiere en la emergencia la atención de los comedores, la entrega de bolsones de alimentos y a la dirección pedagógica de este proceso (ver aparte).

La prioridad, la salud

"La definición está en el cuidado de la salud y esa es la razón por la que no hay perspectiva de volver físicamente a las aulas", recalcó el ministro, y remarcó el trabajo de articulación que se viene llevando adelante con Santa Fe ante la incertidumbre y los diferentes escenarios posibles.

Sobre la decisión de Santa Fe de pensar en un programa de educación a distancia de 60 días, Trotta dijo que ese plazo se estipuló justamente porque "no hay certezas" y apuntó que se "trabaja en esa misma línea a través de materiales y contenidos que se generan para televisión, radio, portales web y cuadernillos".

Consultado sobre si se evalúa suspender el receso invernal para recuperar contenidos, señaló que "no es un tema en discusión" y consideró: "La sociedad necesita una respiro. Ahora estamos impulsando una política pedagógica para tener continuidad educativa y eso demanda el compromiso de los maestros y las familias, porque las clases comenzaron. Y, llegado el momento, con la certeza tras este escenario tan complejo para la mayoría de las familias, también se va a necesitar un respiro para recuperar la salud general. También hacen falta vacaciones".

La planificación de contenidos a distancia del Ministerio de Educación provincial es para los niveles inicial, primaria y secundaria, y se definió la suspensión de exámenes y parciales.

Si bien la ministra Cantero aclaró en las últimas horas que eso "no quiere decir que no hay que volver a las aulas en 60 días", sí dejó en claro que hay "pensar las propuestas en prospectiva, es decir con secuencias, trayectorias y procesos, y no como actividades aisladas".

A nivel nacional, el ministro Trotta destacó que desde el inicio de la pandemia "las políticas implementadas se han pensado justamente para llegar a los lugares de mayor vulnerabilidad, que no es sólo vulnerabilidad económica, sino acceso a la tecnología y capital educativo de las familias y de la voluntad de los adultos de acompañar a los más pequeños en el proceso".

Por eso, insistió en las 14 horas de programación diaria en la Televisión Pública, Encuentro y Paka Paka, además de canales universitarios, pensada para los chicos de todos los niveles, teniendo en cuenta que la penetración de la televisión en los hogares es del 95 por ciento. En paralelo, están al aire siete horas de transmisiones radiales a través de Radio Nacional y un portal web de navegación gratuita.

A todo eso sumó más de 7 millones de cuadernillos que aseguró que se están repartiendo en las provincias a través de ministerios y movimientos sociales. Ese material llegó ayer a Rosario y Santa Fe para ser distribuido en todo el territorio. En tanto, el propio Ministerio santafesino ya envió a imprimir materiales propios. "Sólo nos demoramos para articularlo con el material nacional", aclaró Cantero.

Además de destacar los esfuerzos en un contexto extraordinario, ambos funcionarios señalaron el "irreemplazable" rol de los maestros.