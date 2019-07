Tres heridos en un choque múltiple en la autopista que une Rosario con Santa Fe

Un choque múltiple del que participaron cuatro camiones y una camioneta se registro en horas de la madrugada de hoy en la autopista a Santa Fe, en el ingreso a la ciudad de Rosario. Trabaja en el lugar personal de bomberos de Capitán Bermúdez, a fin de asistir a las víctimas que quedaron atrapadas en el interior de los vehículos.

Según las primeras informaciones, producto del fuerte impacto hubo tres heridos que fueron atendidos por el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Además, dos de los ocupantes de los rodados quedaron atrapados y se trabaja afanosamente para poder rescatarlos y brindarles asistencia médica

La colisión se registró a las 4.30 en el kilómetro 5 de la conexión vial con la capital de la provincia, según informó el Ministerio de Seguridad. Se dispuso el corte total de la circulación vehicular, con desvíos hacia la ruta nacional 11 a la altura del puesto de peaje y hacia la ruta nacional 34, en el ingreso a Ibarlucea.

"Recibimos una llamada alertándonos del choque un hombre que pasaba por el lugar y vio lo que había pasado", contó el jefe de los bomberos de Capitán Bermúdez, Pedro Bou Janne, quien fue uno de los primeros en llegar al sitio donde se produjo el siniestro, y detallo: "Hubo que rescatar a los ocupantes de la cabina de unos de los camiones".

"Dos hombres que quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y que, afortunadamente, pudimos sacar golpeados, pero en buenas condiciones", relató Bou Janne, y agregó: "Cuando llegamos había un fuerte olor a quemado, que seguramente provenía de un pequeño basural que hay cerca de la ruta y debe haber quedado encendido".

Los testigos de la situación contaron que, a la hora del choque, había una densa neblina y humo y que la visibilidad era nula. "No se veía nada, pero esta claro que hubo también responsabilidad humana, si se ve cómo quedó el camión no quedan dudas de que iba rápido", reflexionó el titular de los bomberos de Bermúdez.

Según la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a la hora en que se produjo el siniestro vial, en el lugar, había densos bancos de niebla que habrían sido la causa de la colisión en cadena. No obstante, hasta tanto no se realicen los peritajes técnicos no se conocerá que motivó el choque que involucró a cinco vehículos.