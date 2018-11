Tres hombres resultaron con heridas leves esta mañana al volcar una camioneta en la autopista Rosario - Buenos Aires. La camioneta que los trasladaba fue chocada de atrás por un camión y terminó en la banquina a la altura del arroyo Saladillo.

"Ibamos para el trabajo, me tiro a pasar a un camión y me choca otro de atrás, el impacto me desestabilizó la camioneta y derrapamos", contó un de los ocupantes de la pick-up, y agregó: "Estábamos todos con cinturón de seguridad, íbamos a trabajar en construcción".

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Las víctimas, que viajaban a bordo de la camioneta, destacaron que, a pesar de la fuerte embestida del camión, salvaron sus vidas por llevar puesto el cinturón de seguridad.