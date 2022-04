Tremenda pelea callejera entre dos conductores en la entrada de una escuela

El bochornoso hecho se desencadenó este jueves al mediodía, en pleno horario escolar, cuando una madre junto a su hijo se baja de un Fiat Cronos rojo y hace señas para intentar cruzar la calle para poder llevar a su hijo a la escuela. En ese momento, el conductor de un Focus color gris que estaba doblando en la bocacalle no detuvo su marcha y apretó a la mujer contra su auto.

Como consecuencia de esto, el marido de la mujer comienza a increpar al conductor del Focus, quien se baja y se toman a golpes de puños en una escena tan dantesca como increíble.

Mica, oyente de Del Siglo, me envía un video de la trifulca callejera desatada este mediodía en Paraguay y Ocampo #Rosario

"El conductor del auto gris frena sobre la senda peatonal. La mujer le pide paso y el señor no tuvo la mejor respuesta. Dio marcha para atrás y adelante para todo velocidad. El conductor del auto rojo trató de mediar y el de gris le pegó, de cobarde, porque le rompió la cara", comenzó relatando una mujer que presenció todo el hecho y que estaba acompañada por su hijas. "La gente se empezó a meter y le pegó a quien se le cruzó, a un señor, a una señora. Les pegó a todos. El grado de violencia que maneja este señor es impresionante".

Por su parte, el conductor del auto rojo, marido de la mujer que fue apretada por el conductor del otro vehículo, dio su versión de los hechos. "Estacionamos para bajar al nene en la escuela. El auto estaba tres metros estacionado detrás del nuestro, quiere salir porque tenía el verde y mi esposa le dice que espere un cachito para poder cruzar. Te corres, te corres, le decía, sale y la presionó con el auto. Ella tira al nene para atrás", sentenció uno de los conductores, quien aclaró que estaba bien.

Y continuó con su relato: "En ese momento reaccionó me bajo del auto y me hacía el auto de él, le dije que te pasa flaco, estás demente, y le pegue una piña del otro lado del auto. Se baja y comenzamos a pelear. Me tira una piña, la esquivo, me tira contra el auto".

"A todo esto los chicos estaban mirando, una pena, un desastre. A todo esto hoy es el cumpleaños de mi hijo y me siento horrible", acotó en diálogo con De 12 a 14.

"Es una situación que él provocó. Se mete la gente y él se empieza a pelear con todos. Una mujer que se paró adelante del auto para que no se vaya también fue golpeada. Después le pegó a su marido", contó el conductor, una de las víctimas en todo este desastre, quien contó que la situación comenzó a calmarse cuando una mujer llamó a unos inspectores de tránsito que estaban en la zona.

El hombre "está detenida", según contó uno de los involucrados en la pelea, que comentó que su hijo "está bien", pero que lamentó que tuviera que presenciar ese "acto de violencia, porque nosotros no somos así".