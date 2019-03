"Trataremos de mantener el precio del boleto"

Marzo llega a su meridiano y, por el momento y para alivio de los usuarios, no se avizoran aumentos en las tarifas del transporte urbano de pasajeros. Esto fue ratificado ayer por la intendenta Mónica Fein, quien afirmó que tratarán de dejar el costo del boleto tal como está; sin embargo, manifestó que "en este país no se puede asegurar nada".

En declaraciones a la prensa tras presentar una flota de camiones para realizar el mantenimiento del alumbrado público, la intendenta, cauta, dijo: "Nuestro objetivo es mejorar el sistema de transporte y tratar de sostener este precio del boleto".

Vale recordar que el Poder Ejecutivo local tiene la potestad de reajustar, de manera automática y respetando lo estipulado en el estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, la tarifa de colectivos en marzo y en septiembre de cada año, tal como la habilita la ordenanza vigente (9.413).

"No tenemos ninguna evaluación para aumentar el transporte. Está en un valor importante, difícil de sostener para los usuarios. Por ahora, no hay ninguna evaluación y no pensamos en modificar el precio del boleto", respondió Fein luego de ser consultada por la posibilidad de actualizar la tarifa del transporte urbano de pasajeros.

La eventual tranquilidad que llevó a los usuarios duró apenas segundos, ya que luego le consultaron si estaba en condiciones de asegurar que, de aquí a las elecciones, no aumentaría el colectivo.

"En este país no se puede asegurar nada. Es muy difícil asegurar algo, porque cuando nos vamos de aquí, a lo mejor aumenta el gasoil y están las paritarias dando vueltas", enfatizó sin medias tintas.

Tras ello, Fein expresó: "Cuando aumentamos la tarifa, decidimos poner un nuevo sistema de transporte. Tenemos 512 unidades nuevas, el 70 por ciento de los colectivos tienen aire acondicionado y piso bajo. Por ahora, nuestro objetivo es mejorar el sistema de transporte y tratar de mantenerlo en esta tarifa".

El último aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, que comenzó a regir desde el 1º de enero significó la perforación por primera vez del techo de los 20 pesos, al colocarse en los valores actuales de $23,17.

Habrá que ver cómo se sucede marzo mientras se aguarda por el estudio de costos que efectúa el Ente de la Movilidad. El año pasado, el boleto empezó costando $11,49 para culminar en los $23,17 actuales: significó un 101 por ciento acumulado de subas durante todo el 2018.

Por lo pronto, la poda de subsidios nacionales le asestó un duro golpe al transporte local, en una coyuntura jaqueada por los aumentos de los insumos y los combustibles.

En los últimos días de diciembre de 2018, el Concejo aprobó el presupuesto municipal para este año con un incremento del 35 por ciento en la TGI (tasa general de inmuebles) y subas en la patente automotor. Lo recaudado por esos incrementos tiene por objetivo financiar al transporte urbano de pasajeros.