Un impactante choque tuvo lugar este mediodía en la zona de Cafferata y Pasco, cuando por razones que se tratan de establecer una camioneta Honda terminó chocando contra el garage de una casa, donde había un auto estacionado.

El hecho ocurrió en horas de este mediodía, cuando una camioneta Honda CRV, en el que iba un matrimonio y su hijo, circulaba por calle Pasco. Al cruzar Cafferatta fue colisionada en la parte de atrás por un camioneta Ford -que se dedica a hacer fletes- y terminó incrustándose contra el garage de una casa particular, donde había un vehículo estacionado.

Más allá del fuerte impacto, sólo resultó con heridas leves un menor que iba en la Honda.

choque1.jpg

"Mi marido quiso acelerar para que el otro vehículo no nos agarrara al medio". relató la mujer que acompañaba al hombre que manejaba la camioneta Honda. "Nos pegó en la cola, perdimos el control y terminamos en la vereda", comentó

Por su parte, el conductor de la chata que venía por Cafferata y que se dedica a hacer fletes, comentó: "Veníamos con un colectivo a la par, despacio. Apareció como un rayo la chata, se mandó como venía, ni miró. Cuando frené lo toqué con la punta. Me preocupé por la salud del nene", señaló a El Tres TV.

"Tengo la cintura paralizada. No puedo caminar, pero me bajé como pude para ayudarlos a salir del auto. Me asusté por la salud del nene, que lloraba", destacó.

choque2.jpg