Tras el reciente desalojo, arman un acampe en la zona de Circunvalación y Maradona

Alexis sostuvo: "Todos tenemos derecho a tener una casa, un terreno donde criar a nuestros hijos y levantarlos a la mañana temprano para mandarlos al jardín. Mi hijo me dice que quiere ir al jardín y le digo que falta poco, pero no tenemos un lugar; cuando vos lo vas a anotar a la escuela, te piden una dirección exacta”, lamentó.

Alexis contó a LT8 que es albañil y pintor. “A veces me va bien, trabajo por mi cuenta y por eso no puedo juntarme un dinero. Uno trata de lograr cosas trabajando, pero no alcanza. Me levanto todos los días temprano para ganar 3 mil pesos, a veces menos. Uno tiene que llevar un plato de comida a los chicos, tratar de comprar algo de abrigo porque viviendo en un rancho estos fríos son jodidos”.

El muchacho explicó los motivos por los cuales la gente volvió al lugar: “Queremos una respuesta urgente, una solución de una vivienda o un pedacito de terreno para poder construir algo para nuestros hijos”.