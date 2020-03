Hoy, a las 17, en el Ministerio de Trabajo santafesino, el gobierno reabrirá las paritarias con los docentes. "Los salarios de los maestros no pueden quedar por debajo de la inflación", señaló la titular de Amsafé, Sonia Alesso, quien reclamó una paritaria "abierta, donde haya una cláusula de actualización salarial, se llame gatillo o como quieran". Cabe aclarar que, hasta hoy, no hay dispuesta fecha para asamblea ni medidas votadas previamente.

La notificación a los gremios docentes llegó ayer por la tarde. El ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, confirmó el adelanto de este diario. "Ya hemos convocado a los maestros y habrá negociación", dijo escuetamente.

Ayer se cumplieron las últimas horas del paro de dos días de esta semana que alejó a los alumnos de las aulas durante miércoles y jueves. Y hacia el mediodía en la capital provincial se llevó a cabo una masiva concentración, en la plaza del Soldado, que congregó a unos 15 mil manifestantes de todas las delegaciones regionales de la provincia.

Tanto Amsafé como Sadop (docentes particulares) afirmaron que esta segunda tanda de paro por 48 horas tuvo un alto nivel de acatamiento.

Ahora, y luego de la notificación que el gobierno hizo a los dos sindicatos, la expectativa está puesta en lo que se vaya a proponer hoy, a partir de las 17.

"Queremos que mejoren la propuesta, pero además que se puedan discutir todos los temas que planteamos, como los concursos, infraestructura edilicia y la formación docente", enumeró Alesso.

Sobre el particular, la titular de Amsafé precisó: "No podemos quedar por debajo de la inflación y queremos discutir no sólo porcentajes, sino criterios de actualización salarial, se lo llame gatillo o de otra manera".

Día clave

Al encuentro de hoy en la sede del Ministerio de Trabajo santafesino acudirán representantes del Ministerio de Educación y de la cartera de Hacienda y de Gestión Pública. Por Amsafé estarán presentes los secretarios adjuntos, y el secretario gremial Roque Jaimes.

Desde el sector docente, se especula con que se ponga en consideración sobre la mesa una propuesta superadora al 3 por ciento que se ofertó cuando arrancó la negociación y al 10 por ciento que fue rechazado de plano sin bajarlo a las bases.

La convocatoria predispuso de buen ánimo a los referentes sindicales. De ser necesario, se podría pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes y prolongar las negociaciones. Tanto Amsafé como Sadop no tienen votadas medidas de fuerza ni hay una fecha anunciada de llamado a asamblea general. Esto implica que la provincia tendrá en 2020 su primera semana con un arranque normal en el dictado de clases.

"Tenemos una expectativa de una oferta salarial distinta", confió el titular de Sadop, Martín Lucero, para dejar en claro que la discusión de cara a una solución pasará por un equilibrio entre porcentaje de aumento y tiempo de concreción. Entre plazos de pago e inflación proyectada pasará la discusión en la paritaria.

Sadop estima que de haber una propuesta "aceptable", podría haber una resolución o respuesta confirmada para jueves o viernes de la semana próxima.