Tras casi tres años de obra, la refacción del Monumento sigue sin terminarse

"El Monumento a la Bandera quedó inconcluso y con partes mal hechas. Ahora será necesario rearmar un proyecto y vamos a plantearle a Nación la posibilidad de completar la reparación". Con estas palabras, el intendente Pablo Javkin puso en foco una vez más la obra más criticada y a su vez emblemática durante la era macrista. Una iniciativa que fue reducida en su volumen de ejecución y que aún hoy, a casi tres años de su inicio, tiene tareas pendientes por 17 millones de pesos. Desde el Ejecutivo, buscarán que al menos se retire el obrador de cara al próximo 20 de junio.

Desde que comenzó la reparación, la obra fue polémica. Al comienzo, la expectativa fue mayúscula ya que la intervención se había calificado como la de mayor dimensión desde que el Monumento fue inagurado en 1957: el símbolo de Rosario, diseñado por los arquitectos Angel Guido y Alejandro Bustillo.

Los trabajos estuvieron a cargo de Nación respecto del 70 por ciento de los fondos, con la participación del municipio en el resto de los aportes. Así, las tareas se adjudicaron en enero de 2017 y, siempre según los planes de la licitación, todo el proceso iba a demandar hasta septiembre del año siguiente.

Sin embargo, los movimientos se fueron ralentizando y para mitad de 2019 no habían alcanzado más del 35 por ciento.

Originalmente, el proyecto incluía la concreción de obras de accesibilidad, como rampas para sillas de ruedas y la adecuación de los ascensores para llegar a la torre, con el objetivo de permitir una normal circulación de personas con discapacidades motrices.

En medio del debate entre sectores políticos también se puso sobre la mesa a la contratista. La adjudicación hecha por Nación fue en favor de Creaurban SA, una de las firmas vinculadas al empresario Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.

En rigor, la empresa fue parte de un traspaso del grupo de Calcaterra a Pampa Energía, que la adquirió bajo un acuerdo más abarcativo.

100 millones

Lo cierto es que después de casi tres años de obra, la reducción a la mitad del proyecto original aún sigue en ejecución y con más de 100 millones de pesos aportados.

En el medio quedaron las disputas entre referentes locales y nacionales de Cambiemos y el arco político local que tildó a la licitación de fracaso al hablar de escasez de financiamiento y "reperfilamiento" del proyecto. En definitiva, un plan a medio hacer.

Una de las voces rosarinas que primero había encendido el alerta fue el ex concejal y ahora intendente Javkin. "Si esta obra hubiera sido para el obelisco, no tengo dudas de que ya se habría terminado. No hace falta explicar la importancia que tiene para los rosarinos el Monumento a la Bandera, patrimonio cultural con un valor arquitectónico y simbólico como ningún otro lugar de la ciudad. Por eso debemos seguir ejerciendo el control que nos corresponde sobre los fondos públicos y la ejecución de los trabajos", había dicho.

Ya al frente del Palacio de los Leones, Javkin refuerza sus consideraciones iniciales. "El Monumento ratifica que la obra quedó sin terminar y con partes mal hechas, tal cual lo fuimos informando todo este tiempo", indicó a LaCapital

En esta línea, agregó: "Creo que ahora será necesario rearmar un proyecto para completar la obra. Estuvimos conversando con Juan Carlos Baglietto (músico y compositor rosarino) sobre el proyecto de espacio de interpretación en el Monumento y sobre la Sala de las Provincias, que significaría completar lo que diseñaron Guido y Bustillo en los orígenes".

Es más, ante la situación actual, con las tareas quedaron a medio hacer, Javkin adelantó a este diario: "Vamos a plantear con Nación la posibilidad de completarlas; reparar lo que haya que reparar y terminar finalmente la obra.