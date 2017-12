¿Fin de la discusión? El ex bar Munich, de Necochea y Libertad, está a un paso de recibir su habilitación tras 4 años de discusiones administrativas. De esta forma, la firma Cuatromasuno quedará facultada para abrir un restobar, sanguchería y cafetería en pleno corazón de barrio Martin. La subsecretaria Legal y Técnica del municipio, Carmen Donadío, aclaró que "en el marco de la licitación y con el objeto que dice el pliego; el bar no tienen autorización para funcionar como salón de fiestas ni desarrollar actividad bailable". No obstante, admitió que "si después la ordenanza 7.218 (de espectáculos públicos) le permite eventos esporádicos no permanentes, deberán pedir permiso en la Secretaría de Control y Convivencia para hacerlos".

La habilitación estaba a punto de ser notificada por estas horas por las áreas de Gobierno a los concesionarios del espacio público. Un punto final a idas y vueltas desde hace más de cuatro años.

De cumplirse la notificación y antes de que expire 2017, se completará un trámite que padeció varios recursos administrativos presentados por Cuatromasuno contra el municipio por el objeto de la licitación.

El 12 de junio de 2013, la firma que tiene la administración de los bares Queens se quedó con la concesión de esta zona privilegiada en la barranca del parque Urquiza, luego de intentos fallidos de licitarla por parte del municipio.

Desde entonces se abrió un plazo de 10 años para la explotación comercial, con la condición de un canon mensual de unos 10 mil pesos. Los roces entre concesionario y los asesores legales fueron constantes. Las obras públicas exigidas en el pliego fueron finalizadas, pero los empresarios se negaban a abrir sin antes discutir los alcances del rubro "salón de eventos" que se incluyeron en los pliegos.

Con este contexto se firmó el decreto 198, que faculta al concesionario a concretar hasta seis eventos mensuales, bajo la autorización de Inspección General y en la planta baja donde funcionará el restaurante que mira a la barranca. La "ventana" al diferendo se abrió con la 7.218, la ordenanza de espectáculos públicos.

Contrariados

La resolución llevó a un grupo de vecinos de barrio Martin a Tribunales. Con el patrocinio de Luciano Carbajo presentaron un recurso judicial para que el juez Civil y Comercial Nº 14, Marcelo Quaglia, se expidiera sobre un tema polémico en torno al parque Urquiza. Al magistrado le solicitaron que se excluya el rubro salón de eventos; "una mutación del pliego original".

Ayer, y consultada por LaCapital, Donadío fue tajante. "Están habilitados conforme a pliego. Lo otro es ocasional y tiene que pedir permiso especial por cada evento", indicó para recordar que Cuatromasuno recibió el rechazo de todos los recursos administrativos interpuestos. "La resolución ya estaba, y está claro que no tienen actividad bailable en la habilitación. En el marco de la habilitación no está contemplado que se deje bailar", remarcó.

Carbajo adelantó a este diario que ya presentó un escrito ante el juzgado de Quaglia donde tramita la cautelar por intereses difusos, para que la Municipalidad informe en un plazo de 48 horas si habilitó o no el ex bar Munich. También trascendió que está citada como tercera en este litigio la firma Cuatromasuno. Una vez que conteste la demanda el magistrado se pronunciará sobre el recurso interpuesto por los vecinos.

"Aclaramos que la medida judicial es sólo para el salón de eventos, y no para que se les impida abrir como bar, cafetería, heladería y sanguchería", destacó Carbajo.