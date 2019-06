Transportes de discapacitados van por el acceso al crédito

Los miembros de la Asociación de Transportistas Especiales de la provincia de Santa Fe (Atraes) repudiaron las medidas del gobierno nacional que les impiden acceder a los créditos para renovar los utilitarios.

Los vehículos son la herramienta fundamental para trasladar a las personas con discapacidad.

"Esto es una muestra cabal de que no interesa la recuperación de un sector tan sensible. Están ahogando a los prestadores. Están dejando sin servicios a las personas con discapacidad. No hay programas con tasas subsidiadas, como hemos propuesto, no hay líneas de créditos con tasas especiales para que podamos renovar, dar calidad a nuestros pacientes, y continuar trabajando", se quejó Pablo Bolego, presidente de Atraes.

Asimismo, Bolego, quien también es presidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) sumó su preocupación por los fuertes rumores que sostienen que el gobierno derogaría la ley que reconoce el derecho a personas con discapacidad de acceder a una atención integral.