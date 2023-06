Transporte: "Nación arregló el problema en Buenos Aires y dejó al interior a la deriva"

El empresario consideró que el máximo responsable para poder levantar este paro y que se pueda cumplir con los acuerdos paritarios “es el gobierno nacional y en segundo lugar están cada una de las provincias que tienen sus propios transportes. Pero el que dispone los niveles de subsidios es Nación y cada provincia los equipara”.

“Esperamos que este conflicto no se prolongue. En esta semana no habrá un segundo paro. Seguramente tendremos oportunidad de dialogar con el gremio UTA y la provincia para ver cómo se sigue. Pero no descarto que la semana próxima haya otra medida de fuerza si no hay un avance en esas charlas”, subrayó Isacson.

El titular de Cetram aclaró que los empresarios “no están en condiciones de aportar los aumentos que se solicitan en las paritarias, porque la tarifa es insuficiente y es un porcentaje pequeño del total de los ingresos. Si estuviéramos hablando únicamente de aportes de la provincia, se necesitaría un 90 por ciento de incrementos de los subsidios. Es un porcentaje elevado, por eso esto tiene que estar más repartido entre Nación y provincia y en parte tarifa también”.