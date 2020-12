Transporte: los cambios en los recorridos se implementarán tras las fiestas

El transporte sigue ocupando uno de los ejes centrales de análisis dentro de la administración municipal. Frente a la severa crisis que impone la pandemia por coronavirus y la impactante baja en la cantidad de pasajeros, se generó un escenario de evaluaciones y replanteos que ayer empezó a funcionar por primera vez. Es que comenzó a reunirse la comisión de seguimiento de la emergencia en el transporte urbano de pasajeros (TUP), creada por el Concejo Municipal para acompañar el rediseño de este servicio público en la ciudad. En el encuentro virtual, la Intendencia aún no presentó un plan concreto de transformación, y desde de la Secretaría de Movilidad aseguraron que todavía no se recibieron todos los fondos del gobierno nacional esperados. No obstante, la titular del área, Eva Jokanovich, remarcó que los cambios en los recorridos y las frecuencias se comenzarán a implementar “después de las fiestas de fin de año”, para no afectar las costumbres de los rosarinos.