Transporte: empiezan a delinear la salida de la emergencia

En la oportunidad surgirán interrogantes por parte de los ediles asistentes pero también se esperan precisiones sobre el proceso que comenzará con la salida de la emergencia que imperó por 24 meses en los colectivos en pandemia y llevará el sistema hacia marzo con una optimización del servicio y la puesta en marcha de la tarjeta Sube en Rosario.

Además, se aguardan algunas consideraciones sobre la incorporación progresiva de más colectivos de la firma estatal Movi, la cantidad de pasajeros que en la actualidad usan los colectivos y los ajustes de líneas y recorridos para darle mayor frecuencia al transporte rosarino.

Taxis

Por lo pronto hoy en la reunión de la comisión de Servicios Públicos del Concejo está previsto el tratamiento de nuevas prórrogas a la antigüedad de los taxis que circulan por las calles. El debate girará en torno a si se aceptan más dilaciones para que se usen modelos 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 en medio de una crisis por la falta de entrega de nuevas unidades de las terminales automotrices, dificultades en el acceso al crédito y el costo de las mismas. En total son unos 500 de las 4 mil unidades autorizadas como taxis.

Volviendo a la salida de la emergencia del transporte (que el Concejo autorizó por 24 meses en noviembre de 2020 y permitió aplicar un plan de contingencia que incluyó fusión de líneas), el municipio adelantó que habrá una servicio con mayores frecuencias, pero en un contexto en donde se retiró una de las dos firmas privadas concesionarias del transporte en la prepandemia. “Será una mejora en la prestación de un sistema adaptado”, le había adelantado a La Capital el coordinador del gabinete, Rogelio Biazzi, para agregar: “Estamos estudiando la forma de continuar después de esta fecha, y habrá que hacer una reestructuración porque claramente no se puede volver al viejo sistema, entre otras cosas porque ya no opera en la ciudad una ex concesionaria (El Cacique). El esquema es ver cómo se sale de la emergencia, proyectando esta salida con un servicio adaptado y optimizado; con más frecuencias porque implicará una mejora del servicio a partir de esta salida y de revertir el proceso hacia una nueva modalidad”.

Y este esquema de transición hasta marzo requerirá de más precisiones por parte de los concejales que integran la comisión de seguimiento.

Hay al menos dos ejes: refuerzo de unidades y frecuencias; y la fecha precisa de la firma con Nación para el desembarco definitivo de la tarjeta Sube en Rosario, que tendrá un periodo de adaptación de 120 días.

El Ente de la Movilidad informó que durante la emergencia se habían puesto a disposición de los usuarios unas 460 unidades; cifra que fue aumentando hasta superar las 600, pero aún no llega a las 700 que el transporte tuvo en el pasado reciente.

Por las bancas

“Vamos a ir a esa reunión a requerir detalles un poco más específicos de lo que se fue diciendo hasta ahora. Fundamentalmente en dos puntos: aumento de las unidades en calle con fechas precisas (sea por las 20 unidades que se incorporarán paulatinamente u otros mecanismos que se hayan explotado para esos fines) y su impacto en frecuencias y retomar recorridos. Por el otro, más precisiones sobre fecha de firma del convenio con Nación por la tarjeta Sube y la logística y equipamiento que eso conllevaría (más allá de las canceladoras, puntos de recarga, tiempos de esquema de transición con la Movi)”, indicó el edil de Ciudad Futura Pedro Salinas.

La justicialista Silvana Teisa se mostró con toda la expectativa aunque dijo ser poco optimista en relación a declaraciones “no alentadoras” de los funcionarios “que aplican esta transición en época no escolar para poner poca cantidad de unidades en la calle y poca frecuencia. Estamos saliendo de un ciclo lectivo, pero no entendemos que el transporte tenga una buena prestación solo en clases porque hay gente que usa los colectivos todos los días del año para trabajar. Esperamos que realmente haya mejoras concretas y buenas noticias y llevaremos todos los expedientes para que sean tomados como prioridad para hacer modificaciones”.

El macrista Carlos Cardozo insistirá en obtener una fecha definitiva para la tarjeta Sube porque implicará 120 días para su puesta en marcha. “Ahora que ya se sabrán los montos de subsidios al interior del país con la sanción del presupuesto en el Senado, habrá mayores previsiones, y también sobre la cantidad de pasajeros que se subirán a los colectivos a partir de abril, si el convenio se firma en diciembre. Necesitamos la tarjeta antes que se exija al servicio”, destacó.

El trolebús 34, se prepara para su debut

El proceso de reconversión de los trolebuses a motores eléctricos sigue su marcha en un contexto económico complejo. Al coche número 33 que fue puesto en la calle para que preste su servicio tras su repontenciación, ahora le sigue la unidad 34. “Lo estamos probando”, dijo la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli.

Estaría rodando por las calles el mes que viene. Ahora está siendo sometido a ajustes, con pruebas en el galpón y en la calle. Pero deberá sortear varias pruebas piloto con recorridos más largos.

Este avance va en línea con la necesidad del recambio de por lo menos 20 de las 30 unidades que están actualmente operativas en las líneas K y Q, las dos que perduran de las seis que hubo en la historia del transporte rosarino.

La idea es que Movi reconvierta unidades de colectivos que tengan más de diez años de uso, para transformarlos en trolebuses con mano de obra local y así poder renovar 20 de los coches de la línea K.

El coche 34 es fruto del trabajo conjunto que lleva adelante el Ejecutivo a través de su empresa estatal, junto a la Universidad Nacional de Rosario y la compañía Inventu.

Se trata de una reconversión a motor de tracción eléctrico.

Y hacia un mediano plazo las intenciones de la Intendencia para las próximas licitaciones de renovación de unidades es la incorporación de coches eléctricos.

Por lo pronto, se harán incorporaciones progresivas de 20 unidades de Movi de coches Volkswagen, carrozados en la provincia de Buenos Aires.

Un anuncio que ante este diario efectuaron las autoridades para sumar en forma progresiva coches a partir de diciembre.