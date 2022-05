Transporte en conflicto: Miatello es "optimista", pero reitera la necesidad de un reparto igualitario de subsidios

"No puede ser que el área metropolitana de Buenos Aires (Amba) tenga una tarifa de 18 pesos y el interior tarifas de 60, 70 y 80 pesos. No puede ser que un colectivo en Capital Federal o el Gran Buenos Aires reciba cuatro veces más de subsidios que los que reciben los del interior", remarcó Miatello este martes en declaraciones a LT8.

Miatello agregó que allí “está la génesis del problema” que enfrentan las principales ciudades del país. “Eso se demuestra en el hecho de que Amba no tiene paros desde año hace años. En cuanto aparece una situación conflictiva aparecen los subsidios para el Amba y no sucede lo mismo con el interior. Las provincias estamos poniendo lo mismo o más que Nación, como ocurre en Santa Fe. De nuestra parte estamos cumpliendo con una situación compleja, en donde si no se avanza en un equilibrio, que entendemos no puede ser de un día para otro, o si no se construye una política de equilibrio entre lo que reciben ciudadanos de primera y lo que recibimos ciudadanos de segunda, será complicado".

mirada al futuro. El ex concejal Osvaldo Miatello integró además el Ente de la Movilidad y fue designado por Perotti como secretario del área.

"Espero que se logre un acuerdo. Después habrá que discutir cómo se paga eso. Ayer se estaba negociando y se conoció la noticia de un nuevo aumento del gasoil. Todas esas situaciones hacen que la negociación se vaya complicando. De todas maneras, soy optimista de encontrar una solución antes del martes", subrayó.

Miatello recordó que "el pedido de los choferes tiene que ver con lo que ganan los colectiveros de Buenos Aires. Los trabajadores plantean: igual remuneración por igual trabajo. Nosotros hicimos nuestra esa consigna y reclamos igual subsidio por igual tipo de servicio. Capital Federal y el Gran Buenos Aires no tendrá conflictos, ya cerraron la paritaria y están pagando los suelos. El conflicto caerá sobre el interior del país”.

El titular de Transporte contó que debido a su función pública pudo acceder a estudios de costos y a verificar datos del transporte en otros lugares. “He visto un montón de estudios, los he comparado y, dependiendo del momento, el valor del boleto es de un dólar o un dólar con diez centavos. Ese es el costo, puede variar un poco, pero está por ahí. Si ese valor se trasladara al usuario sería inviable. Ahí aparece en juego el tema del subsidio. Ese valor del boleto de un dólar es inviable porque tenemos salarios bajos, que ese también es un problema grande que tiene el país”.