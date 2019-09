Trabajadores de Niñez reclamaron por precarización laboral

Trabajadores de la dirección provincial de Niñez, Adolescencia y Familia realizaron ayer una protesta en la Dirección de Niñez, como medida de público reclamo por incrementos salariales, el pase a planta permanente y mejoras en las condiciones laborales. Estos empleados desarrollaron, en el marco de un plan de lucha, una medida de fuerza de 24 horas y anunciaron que se extenderá hasta la jornada de hoy, por la falta de respuestas oficiales.

De esta manera, continúan en un tenso estado de alerta y movilización, con la modalidad de asamblea permanente debido al incumplimiento salarial. Denuncian malas condiciones de trabajo y un panorama de incertidumbre que los angustia profundamente, y que se agrava día a día.

Si bien la semana anterior, los referentes sindicales pidieron una reunión formal para expresar nuevamente este pedido, lo cierto es que como no hubo respuestas oficiales salieron a la luz este tipo de medidas de protesta.

Los gremialistas apuntaron un estado de preocupante precarización, con trabajadores que cobran 115 pesos la hora, y hace un año no se actualiza esta cifra. Por eso, piden a través de estas determinaciones que se activen las cláusulas gatillo acordadas, y que se acelere el pase a planta permanente. Según comentaron, muchos de ellos ya llevan más 5 años cumpliendo tareas laborales en esa dependencia.

"Estamos completamente en negro, no nos realizan los aportes jubilatorios, no tenemos obra social, no hay viáticos para nosotros, y no tenemos ninguno de los derechos que el Estado tendría que garantizar", señaló Emiliano Calcagno.

Ayer, hubo asambleas en la puerta de Niñez junto a trabajadores precarizados de otros sectores y ministerios de municipalidad y provincia. Se analizó la posibilidad de realizar una marcha contra la precarización y por el pase a planta. Y se estableció la continuidad del plan de lucha, con una extensión del paro de ayer, que seguirá durante la jornada de hoy.

De esta manera, hoy continuará el paro activo y con participación en los escenarios de lucha. Asimismo, adelantaron que hoy repetirán la modalidad de asambleas en la Dirección de Niñez, con cortes de calle (en la intersección de Corrientes y San Luis) como sucedió ayer, para visibilizar la espera de noticias de la paritaria técnica, por los pases a planta.

"Sigue el plan de lucha, las asambleas y los reclamos", remarcaron los representantes sindicales.

"La situación se hace insostenible, con los aumentos del colectivo y la licuación de nuestro salario, precarizándonos también se vulneran los derechos de nuestros hijos. Esperamos una pronta solución en estado de alerta y asamblea permanente", se encargaron de subrayar.