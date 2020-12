Trabajadores de Hey Latam volvieron a reclamar frente a las puertas del call center

Agustín Herrero, delegado de los trabajadores, destacó en declaraciones a la prensa que "hoy denunciamos que Hey Latam que es una empresa que está en la suma ilegalidad, con un mes de lock out patronal, dónde no cumplió las conciliación obligatoria en ningún momento no otorgándonos tareas, viola la ley anti despidos, atenta contra el derecho a huelga amenazando y presionando ilegalmente con la falta de pago del aguinaldo, despide de manera persecutoria como planteo el fallo judicial 'Prandi' y hoy sigue dejando a los trabajadores en la calle y sin respuestas, aún cuando el empresario Martin Stauffer argumento en la última audiencia en el ministerio y frente a las autoridades que contaba con el dinero para el pago".