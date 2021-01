Trabajadores de Hey Latam se movilizaron en reclamo de sus puestos de trabajo

La movilización arrancó alrededor de las 17, con el apoyo de distintas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, tanto a nivel local como nacional.

“En el día 58 de acampe los trabajadores de Hey Latam volvimos a realizar una enorme e importante movilización por las calles rosarinas. Seguimos demostrando nuestra decisión de volver a trabajar, es lo único que estamos pidiendo, que nos devuelvan el trabajo que la empresa nos arrebató ilegalmente, mientras mantiene un lock out", expresaron los manifestantes.

"No podemos esperar más frente a un empresario que deja en la calle a cientos de familias en total ilegalidad -agregaron-, desoyendo las intimaciones y las multas del Ministerio de Trabajo. No vamos a aceptar que lo normal sea quedarse en la calle, sin trabajo, sin derechos. Vamos a seguir peleando para tener nuestro plato de comida, para costear nuestros estudios, porque no nos acostumbramos a la precarización. El gobierno puede resolver este conflicto y que se garanticen los puestos de trabajo de las 300 familias y jóvenes”.

hey1.jpg